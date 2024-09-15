Сакраменто может объявить чрезвычайное положение из-за множества смертельных ДТП в одном из районов города.

Городской совет Сакраменто может объявить чрезвычайное положение на своем заседании во вторник из-за кризиса безопасности дорожного движения, в результате которого в этом году в дорожно-транспортных происшествиях погибло не менее 20 человек в возрасте от 18 до 84 лет: 13 были пешеходами или велосипедистами, двое ехали на электросамокатах, 5 были автомобилистами.

Вице-мэр Кейти Мейпл написала в X, что планирует планом представить предложение мэру Дарреллу Стейнбергу и члену совета Карине Таламантес. Это сообщение возникло после того, как в результате аварии в минувший четверг женщина, переходившая Саттервилл-Роад (Sutterville Road), получила серьезные травмы, сейчас она находится в больнице в критическом состоянии. Ранее эта улица уже была отнесена к одной из тех городских улиц, где происходит наибольшее количество аварий со смертельным исходом.

Введение чрезвычайного положения поможет Сакраменто привлечение федеральные средства и средства штата для решения кризиса безопасности дорожного движения, что позволит городу выйти за рамки своего стандартного процесса заключения контрактов для решений, которые помогут сократить количество смертей и травм. Исследования и опыт других городов показал, что подавляющее большинство смертей в результате ДТП можно предотвратить с помощью изменений в инфраструктуре.