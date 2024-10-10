“Я хотел бы видеть наш город развитым, со всем разнообразием культур, традиций и языков”

Кандидат Джо Литтл о выборах в Городской Совет Ранчо Кордовы в эксклюзивном интервью “Славянскому Сакраменто”.

5 ноября 2024 года в США состоятся всеобщие выборы: американские граждане будут выбирать президента, вице-президента, в некоторых штатах – губернаторов, в городах – мэров, а также пройдут выборы в местные органы власти и голосование за законодательные инициативы.

В калифорнийском городе Ранчо-Кордова, округ Сакраменто, пройдут муниципальные выборы в Городской совет: жителям городам предстоит проголосовать за одного их кандидатов – Дэвид Сандер будет бороться за место в округе 1; Джо Литтл, Крис Манн, Сергей Пронин и Амбер Вердуго – за места в округе 3; Сири Пулипати и Лерой Трипетт – за места в округе 4.



Процесс регистрации всех кандидатов в Городской совет завершился 9 августа

Голосовать за кандидатов смогут только жители соответствующих округов. Срок полномочий избранных членов совета составляет четыре года, начиная с момента официального подтверждения результатов выборов Городским советом.

Жители, которые еще не зарегистрировались для голосования, могут это сделать на сайте государственного секретаря штата Калифорния до 21 октября.

В Ранчо-Кордова проживает мультикультурное сообщество, в том числе представленное многочисленными выходцами из стран постсоветского пространства. Иммигранты находят в городе доступное жилье, инфраструктуру и необходимые условия для адаптации и интеграции в американское общество, сохраняя свои традиции, одновременно внося вклад в развитие города.

Участие в выборах – один из элементов интеграции в американскую жизнь, т.к. через голосование жители могут влиять на то, как власти будут взаимодействовать с местным сообществом и как будут менять условия их жизни.

С целью освещения предстоящих выборов в Городской совет города Ранчо-Кордова, редакция местного СМИ “Славянский Сакраменто” приглашает всех заинтересованных кандидатов связаться с нами для ознакомления избирателей со своими платформами и политическими программами.

Корреспондент “Славянского Сакраменто” Виталий Атаев-Трошин пообщался с молодым кандидатом (ему 32 года) в Городской совет по 3-му округу – юристом и общественным активистом Джо Литтлом Joe Little for Rancho Cordova, California.

Жизнь Джо Литтла всегда была связана с Ранчо Кордова: с начала 90-х его родители руководят малым бизнесом, обслуживающим местное сообщество. Подростком Джо работал в местном кинотеатре под открытым небом, наполняя попкорном пакеты и убирая мусор.

В 2021 году Джо решил сделать Ранчо-Кордова своим постоянным домом, с тех пор он активно участвует в жизни сообщества, помогая решать такие вопросы, как ремонт дорог и тротуаров, безопасность дорожного движения в районах, шелтеры для бездомных животных и борьба с плохими арендодателями; помогая тем, кто оказался в сложной ситуации, включая ветеранов, иммигрантов и местных бездомных.



Как говорит Джо Литтл, его ценности – справедливость и честность, и он всегда готов прийти на помощь тем, кто столкнулся с несправедливостью.

Продолжительное время Литтл успешно работал юристом в районе залива Сан-Франциско, сейчас он юрист по судебным разбирательствам в юридической фирме Caulfield Law Firm с богатым опытом работы в судах штата Калифорния и федеральных судах.

В свободное время Джо можно найти на баскетбольной площадке или футбольном поле, в парке для собак, на своей ферме с цыплятами, в местной пивоварне или у реки.

Джо Литтл открыт для общения с жителями: он опубликовал свой адрес и номер телефона, чтобы каждый мог связаться с ним независимо от исхода выборов.

Виталий Атаев-Трошин: Джо, здравствуйте! Мне понравился сайт о вашей избирательной кампании и инициативах. На нем не так много информации, даже есть обращения к избирателям на разных языках, в том числе армянском, украинском и русском. Я знаю, что в Ранчо-Кордова проживает много выходцев из постсоветских стран. Осталось не так много времени до выборов в городской совет, и я хотел бы обсудить с вами некоторые вопросы, касающиеся вашей биографии, деятельности как кандидата и приоритетов жизни.

– Здравствуйте! Спасибо, что вы неравнодушны к моей общественной деятельности. Я общался с представителями разных общин, в том числе испаноязычными, русскими, армянами и украинцами. На языках этих народов есть информация на моем сайте. Я обнаружил сотни зарегистрированных избирателей, которые владеют языками постсоветского пространства. Поэтому я посчитал необходимым опубликовать на сайте заметки для таких людей. Моя общественная работа связана с людьми разных национальностей. В нашем округе проживают десятки разных народов. Для меня важно услышать всех.

– Джо, давайте вернемся к веб-сайту. Есть ли у вас в команде русскоговорящие, армяне, а также люди, владеющие украинским языком? Или вы обращались к помощи специалистов через интернет?

– Процесс имел два этапа. На первом этапе я нашел специалистов по переводу через Интернет для моих обращений. Такие тексты могут содержать ошибки, поэтому было решено их перепроверить, насколько это возможно.

Доктор, принимавший роды у моей супруги, в свое время переехал в США из Армении. Он является носителем армянского языка. Я обратился к нему за помощью в проверке и корректировки текста на армянском языке. Один из разнорабочих, который работал в нашей семье, мексиканец. Он оказал содействие в корректировке статьи на испанском языке.

К сожалению, в моем окружении пока нет выходцев из России и Украины. Тексты на русском и украинском языках были созданы для людей, которые нашли здесь новый дом. Они приехали из Российской Федерации, Украины, Армении и других стран бывшего СССР. Надеюсь, тексты на украинском и русском языках получились хорошего качества и будут понятны людям.

– Джо, я думаю, что это замечательно. Хотелось бы, чтобы у вашей кампании было больше сторонников из русской и украинской общин. Я чувствую и вижу, что люди из этих стран, а также из Беларуси интересуются общественной жизнью и тем, что происходит в городе. Они стараются быть в курсе местной политической и общественной жизни. Мы также пытаемся вовлечь их в этот процесс. К сожалению, некоторые из них подвержены пропаганде из-за рубежа. Как вы считаете, легко ли разговаривать с такими людьми, которые переехали в Америку 20-30 лет назад?

– Я думаю, что легче разговаривать с людьми, которые родились в нашем городе. Многие иммигранты владеют базовым английским, достаточным для понимания и общения. В некоторых семьях есть носители английского языка. Тем не менее, языковой барьер никуда не делся, и я хотел бы свести его к минимуму. Я хотел бы видеть наш город развитым, со всем разнообразием культур, традиций и языков. Многие люди из славянской общины являются зарегистрированными избирателями. Они хотят быть вовлеченными в гражданскую жизнь нашего района и города. Нам нужна качественная информационная работа с населением, в том числе с иммигрантами из постсоветского пространства.

– Я хотел бы узнать, как вы планируете работать и договариваться с теми людьми, кто поддерживает действующую политику российского государства. Это в том числе касается боевых действий на украинской территории. Часть людей имеет нейтральную позицию, большая часть выступает за поддержку украинского народа. Как вы планируете работать с людьми, имеющими разную позицию, зачастую диаметрально противоположную, и как планируете сосредоточить их на решении проблем района?

– Я думаю, что разногласия есть не только среди славянских общин, они есть и среди коренных американцев. Мы должны брать во внимание мнение представителей самых разных сословий и народностей. В таком случае проще будет найти взаимопонимание и прийти к консенсусу.

В моем округе Ранчо-Кордова зарегистрированы для голосования 7400 человек. Как правило, у нас наблюдается низкая явка избирателей при первичном голосовании. Хочу отметить, что в 2020 году, когда проходили президентские выборы, из примерно аналогичного количества избирателей проголосовало около 67%. По моему мнению, на текущих выборах явка будет аналогичной.

– Сколько людей в вашей команде, и под силу ли вам делать работу качественно, учитывая, что вы начинали предвыборную гонку практически с нуля?

– Когда я начал собирать необходимые для участия в выборах бумаги, у меня был интерес и хотелось понять, стоит ли вообще заниматься этим делом. Меня даже посещали мысли сняться с предвыборной гонки и отдать свои предпочтения в пользу одной из оппоненток. Однако я увидел, что она не особо активно ведет свою предвыборную кампанию. Я принял решения продолжать борьбу.

Мне помогают мама и отец. Мама является собственником бизнеса в городе. У нее есть необходимое время, чтобы работать менеджером в моей команде. Отец также помогает мне в решении организационных вопросов. Многие местные организации отказывались поддерживать мою компанию, пока не убедились, что дело серьезное и стоящее.

Сейчас одной из моих приоритетных задач – это сбор денег, необходимых для предвыборной кампании. Руководители организаций не хотят связываться с неудачниками, им важно понимать, что кандидат занят делом профессионально, со всей ответственностью. В моем окружении есть замечательные люди, советы которых приносят реальную пользу. Одним из дельных советов был использование специального приложения для рассылки информации избирателям.

В своей работе я опираюсь на связи и людей, которые чувствуют во мне будущего эффективного лидера округа и представителя народа. С некоторыми из них я познакомился благодаря своей волонтерской деятельности. Мы взаимодействуем с представителями разных партий: с республиканцами, демократами, а также с беспартийными. Нам важно поднимать и решать проблемы соседей. Проблем действительно хватает: преступность, состояние дорожной инфраструктуры, безопасность движения, помощь пожилым людям.

Почтовые бюллетени будут разосланы уже 7 октября (интервью записывалось до этой даты). Нам важно достучаться как можно до большего числа людей, от выбора которых зависит будущее округа и города. Я проводил встречи с избирателями в будние дни. Большая часть встреч осуществлялась в выходные дни. Мы решили взять за приоритет оповещение избирателей через текстовые сообщения. За небольшой период времени нам удается охватить большее количество наших граждан. Кроме того, смс обходятся довольно дешево, что несомненно экономит финансовый ресурс нашей команды. Один из моих друзей также является кандидатом в Городской школьный совет. Мы наладили взаимодействие между нашими командами. Запланирован ряд мероприятий, в том числе «Дверь в дверь».

Мы стараемся привлекать добровольцев. Многие люди нас поддерживают. Мы проявляем творческий подход при работе с местным населением. Несомненно, это тяжелая работа, которая забирает много энергии у меня и членов моей команды. Бывают дни, когда приходится работать круглосуточно. Звонки на телефон поступают в разное время суток. Каждому избирателю нужно уделить время и найти пути решения проблем.

Я указал (на своем избирательном сайте, прим. “Славянский Сакраменто”) свой реальный адрес проживания и номер мобильного телефона. Я – единственный кандидат, который так сделал. Каждый желающий может связаться со мной в любое время. Я не могу быть недоступным для жителей нашего города. Все что я делаю как кандидат, а в будущем, возможно, глава округа 3, это в первую очередь служение интересам нашего общества, служение людям.

В настоящее время есть некоторые сложности с работой сотрудников мэрии. Далеко не все письма людей рассматриваются оперативно. Часто люди не могут дозвониться в структурные подразделения. Я хочу сделать общение людей и чиновников более доступным. На своем примере я показываю, что любой чиновник может быть доступным для общения практически в любое время суток. Своим настоящим призванием я считаю необходимость служить людям, своим согражданам, местному сообществу, нашему району и городу. Некоторые люди считают меня сумасшедшим из-за того, что я опубликовал свой реальный адрес и номер телефона. Я даже предлагал стучать в двери всем кому необходима консультация или помощь, звонить по телефону или оставлять сообщение. Каждый желающий может выпить со мной пива и обсудить вопросы развития нашего округа. Однако я полагаю, что искренних и добрых людей все же больше, и моя открытость будет оценена по достоинству.

– В любом случае у вас есть своя команда и семья. А как насчет друзей, знакомых, людей с улицы? Помогают ли вам незнакомые люди и друзья?

– У меня есть люди, в том числе преклонного возраста, можно сказать аксакалы нашего округа, которые поддерживают мою предвыборную кампанию и мою работу. Они помогают мне – раздают литературу, в которой есть информация о моей деятельности. Многие люди являются интровертами. Некоторые не чувствуют себя в безопасности. Проще получить от людей пожертвования для моей предвыборной кампании, чем получить содействие в волонтерстве, обходе избирателей, желании надеть футболку с моей рекламой как кандидата. Я и моя команда будем продолжать упорно работать и идти к поставленной цели.

– Хотелось бы отметить обособленность людей, которые переехали в Сакраменто из стран Восточной Европы. Не является редкостью, когда люди живут лишь своей общиной и не хотят выходить за ее пределы. Они посещают одну определенную церковь и живут замкнутой жизнью. Но бывают ситуации, когда человек заболевает и ему необходима помощь врача. Он не хочет говорить с врачом и пытается решить вопрос на стороне. Как вы думаете, люди, которые баллотируются в городской совет, должны быть вовлечены в эти общины, в эти церкви, знать и коммуницировать с такими людьми, либо они должны держаться подальше от таких?

– Действительно такая ситуация имеет место. Многие из иммигрантов замыкаются на своей общине. Местные не знают и не интересуются, что происходит в ней, пока не случается что-то экстраординарное.

Мне нравится, что у людей есть свой круг людей, своя церковь, они могут поддерживать свои традиции, однако я хочу, чтобы была более эффективная связь между разными общинами. По моему мнению, это будет способствовать эффективному развитию нашего округа. Среди местного населения много людей, которые хотели бы дружить и взаимодействовать со своими соседями, в том числе с переселенцами из России, Украины, Беларуси, Армении и других стран постсоветского пространства.

Безусловно, существует культурный разрыв и языковой барьер между разными людьми. Последняя проблема, наверное, самая серьезная и требует решения, если мы планируем строить эффективное общество и развивать город.

Приведу пример из своей жизни. Мой сосед через дорогу – замечательный человек, у нас возникли приятельские отношения. Однако он плохо говорит на английском языке. Я хотел бы, чтобы языковые барьеры в нашем обществе были сведены к минимуму. Я считаю, что нам необходимо систематически проводить более глубокие дискуссии, больше разговаривать между собой. Я считаю, что языковой барьер, разрыв в понимании и коммуникации через диалог более серьезен, чем обособленность общин вокруг церквей и их замкнутость в своей среде. Одной из моих приоритетных задач является решения проблемы языкового и культурного барьера.

Моя работа также заключается во взаимодействии с лидерами разных сообществ нашего округа. Мне важно понимать мнение каждого. Я считаю, что глубокие беседы с разными диаспорами позволяют прийти к более широкой коалиции. Позволят быстрее и эффективнее решать насущные проблемы нашего сообщества, будь то неустроенность инфраструктуры, безответственность чиновников, безопасность на дорогах или преступность. Я не тот человек, у которого есть ответы на все вопросы, но моя работа заключается в том, чтобы слушать разных людей и находить пути их решения.

– Мне не удалось обнаружить много информации о вас в Интернете. Вы планируете создать свой канал, например на YouTube? Либо разместить видео на странице в Facebook? Можно сделать ролики с переводом на русский или армянский языки, чтобы донести до большего числа людей свою позицию и стремления как кандидата.

– Да, это хорошая идея. В век современных технологий обмениваться информацией и рассказывать о себе стало в разы проще.

По моим ощущениями некоторые люди, которые приехали из других стран, в том числе из республик бывшего СССР, просто застряли в своих общинах. Они практически не общаются с местным населением и представителями других общин. Было бы замечательно нивелировать такую ситуацию, чтобы население округа было более сплоченным, в том числе для решения насущных проблем наших улиц, округа и города.

Средства коммуникации, в том числе социальные сети и видеохостинг, это хорошее решение. Охватить всех людей просто физически не хватит времени. Свой канал, видео и статьи в социальных сетях – это эффективный способ донести населению информацию о моей деятельности. Спасибо вам за напоминания о современных методах размещения информации.

Раньше я был больше сосредоточен на жизни в офлайн режиме. Я участвовал в различных мероприятиях. До августа я практически вел обычную жизнь. Меня было затруднительно найти в интернете.

Решение о необходимости баллотироваться в городской совет было принято в последний момент. Сейчас я хочу, чтобы обо мне узнало как можно больше избирателей, в том числе через интернет. Мою страницу можно найти на Linkedin. Кроме того у меня есть веб-сайт, на котором можно найти информацию обо мне и моей деятельности. К вопросу размещения информации в Facebook и YouTube я хочу вернуться несколько позже.

– В одной из статей “Славянского Сакраменто” говорилось о том, что Ранчо-Кордова строит дружбу с городом Гродно, который расположен в Республике Беларусь. Как вы относитесь к тому, что местные калифорнийские чиновники налаживают связи с теми, кто явно попирает права человека? Такой вид дружбы может использоваться беларускими чиновниками как эффективная пропаганда, показывая всем, что американцы дружат с ними, особенно в тех местах, где “наших много”!

– Знаете, я даже не слышал об этой истории, пока вы мне не сказали. Я хочу разобраться в этой ситуации и понять, как был выбран этот город.

Вы действительно правы, такие действия посылают странный сигнал, учитывая ситуацию, которая происходит в этой стране. Насколько мне известно, это одна из последних диктатур в Восточной Европе. Я сочувствую людям, которые выступают против подобного режима и живут в этом городе. Возможно, этот статус городов-союзников был предложением о дружбе и мире. Я хочу, чтобы мы дружили со всеми странами и со всеми бывшими республиками Советского Союза. Чтобы были возобновлены авиарейсы между нашими городами. К сожалению, пока что это невозможно, это ужасно то, что там война и многие люди погибают, в том числе дети.

– Вы можете назвать основные проблемы города Ранчо-Кордова, что необходимо менять в срочном порядке?

– Мы уже опросили людей из 4000 домохозяйств. Проблема, которая на слуху и о которой не перестают говорить люди — это безопасность дорожного движения в городе.

Такая ситуация наблюдается не только в Ранчо-Кордова, но и в населенных пунктах других штатов практически по всей стране. В 2020 году, когда началась эпидемия и дороги стали практически пустыми. После спада уровня заболеваемости вернулось и прежнее интенсивное движение. Однако поведение многих водителей на дороге оставляет желать лучшего. Сейчас наблюдается серьезный кризис с качеством вождения. Власти некоторых городов уже предпринимают меры по ужесточению ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также по перепроектированию автодорог. Часто можно наблюдать как люди, не рассчитав скорость, врезаются в дома и ограждения.

Недавно в один из винных магазинов врезался автомобиль. Оказалось, что водитель был в нетрезвом состоянии. Власти приводят статистику, в которой арестованных за вождение в нетрезвом виде меньше, чем до пандемии. Однако на самом деле наблюдается гораздо больше аварий на дорогах. Мы это видим на примере своего округа.

Я считаю, что причина в том, что за безопасностью на дорогах плохо следят контролирующие органы. Это создает ситуацию вседозволенности на дорогах. В результате люди часто получают травмы при ДТП. И если ситуацию не исправить, то рано или поздно будут и смертельные случаи.

Мною была проведена работа с населением нашего округа, в том числе моими соседями. Были собраны подписи под петицией о безопасности дорожного движения. Почти все петиции, которые я оставлял в дверях, мне вернули обратно с подписями граждан. Подавляющее большинство людей хотят, чтобы на дорогах было безопасно. Люди ждут этого уже несколько лет. Я считаю, что решение этого вопроса не терпит промедления. Нам нужен надежный человек в мэрии, который ставил бы в один из приоритетов безопасность на дорогах.

По словам городских властей, число дорожных аварий невелико. Я считаю, что такая ситуация обусловлена включением в статистику только тех аварий, которые были официально зарегистрированы. Многие аварии не регистрируются, так как некоторые люди не хотят платить за страховку. В результате, официальная статистика служит базисом для ложных утверждений о безопасности на дорогах.

Кроме безопасности дорожного движения есть проблема со стоимостью жизни, в том числе стоимостью аренды, ипотеки и покупки жилья. В 2024 году стоимость жизни в Америке, в частности в Калифорнии, очень высока. Цены на аренду жилья значительно выросли за последние три года. Много недобросовестных арендодателей, которые значительно завышают цену на аренду недвижимости. Подобная ситуация есть и в парках мобильных домов. Складывается ощущение, что людей вытесняют из района. Такая ситуация стимулирует людей уезжать в другие районы и населенные пункты, в которых аренда жилья дешевле.

Моя задача и задача моей команды удержать людей в районе. Важно, чтобы люди понимали, что здесь, в нашем округе и городе есть будущее.

На сегодняшний день мои основные задачи это безопасность дорожного движения, прожиточный минимум, а также поддержка людей преклонного возраста. Средний показатель числа пожилых людей у нас в округе высокий. Многие люди живут здесь с момента основания района. Они живут здесь еще с периода Холодной войны, когда на здешних землях была база ВВС. У таких людей часто есть только фиксированный доход. Рост социального обеспечения и пенсий незначительный. Некоторые граждане преклонного возраста не могут позволить себе даже содержание своих домов на должном уровне. Они не имеют возможности нанять работника для помощи в повседневной жизни. Некоторые из них полагаются на семью. Однако есть люди без семьи, есть одинокие люди, у которых нет даже друзей. По моему мнению, мы должны оказывать поддержку гражданам преклонного возраста. Мне очень хотелось бы, чтобы город нашел способы оказания помощи пожилым людям, которые являются социально незащищенными. Такие граждане должны жить достойно. Они являются исконными жителями нашего района. Многие из них являются долгожителями.

Некоторые из аксакалов района рассказали мне о проблемах со спортивными услугами в нашем городе. Это проблема также требует решения. На восточной стороне у нас имеется взрывной рост налоговых поступлений. Я думаю, у мэрии есть ресурсы для решения насущных проблем нашего округа. В южной и восточной частях города есть свободные земельные участки для строительства жилых домов. Эти пустующие земли должны быть освоены, чтобы дать людям возможность жить и развиваться.

– Как Вы думаете нужно строить маленькие дома, либо строить высокие многоквартирные здания?

– В восточной части города было принято решение о строительстве отдельных домов на одну семью. Многие люди хотят жить в своих отдельных домах в пригороде. Строительные компании активно сотрудничают с нашим Городским советом.

В нашем районе Вест-Сайд, который является старой частью города, есть несколько акров свободной земли. Это небольшая площадь участков и поэтому крупные строительные компании не имеют интереса к ним. Они заинтересованы в гигантских проектах, которые позволят иметь значительную прибыль.

Как я уже отмечал ранее, в нашем районе есть значительные проблемы с доступностью жилья, а также с ценой аренды жилой недвижимости. Я считаю, что мы должны стимулировать строительство нового жилья, которое будет доступно по рыночной ставке. Необязательно обращаться с вопросом строительства домов к большим строительным компаниями. Мы должны постараться удержать людей в районе. От этого зависит будущее округа и всех нас.

– Что вы думаете о проблеме бездомных людей? Есть ли у Вас какой-нибудь план, который поможет решить эту проблему.

– В настоящее время у нас небольшое количество бездомных. Однако существует вероятность увеличения их числа в будущем. Я полагаю, что у нас должен быть план действий при таком варианте развития ситуации.

В настоящее время мы обязаны предпринимать решительные действия для предотвращения бездомности в будущем. Это проблематика напрямую связана с доступностью жилья и стоимостью аренды жилой недвижимости.

Первый этап – это поиск способов удержания людей от бездомности. Второй этап – это предоставление большего числа мест в приютах, а также более доступного жилья.

Вам, наверное, известно, что некоторые люди отказываются от приютов по разным причинам, в том числе из-за наркотической зависимости. Они не хотят идти в приют, где им нужно будет поддерживать гигиену и где есть определенные правила. У некоторых из них есть домашние животные, серьезная инвалидность, бывает, что они слишком зависимы от наркотиков. Есть люди, имеющие серьезные заболевания. Приют не может решить эти сложные медицинские вопросы. У нас в городе есть неработающие отели. Они не имеют большого числа посетителей и не могут вести постоянный бизнес. Мало людей приезжают к нам отдыхать либо с туристическими целями. Я бы хотел, чтобы гостиницы шли навстречу бездомным людям, чтобы они могли проживать там.

У нас не такая плачевная ситуация с людьми без крова как в Сакраменто, но тем не менее она есть. Многие из бездомных людей просто не на виду. Сотрудники полиции строго следят за тем, чтобы о них мало знали. Это создает ложное представление об уровне бездомности.

Я считаю, что городу необходимо больше тратить ресурсов на реальное решение проблемы бездомности, чем на создание иллюзии, что она отсутствует.

Незамедлительного решения требует проблема наркозависимости. Это влияет на психическое и физическое здоровье людей. В конечном итоге, эта проблематика напрямую связана с уровнем бездомности. У людей должны быть альтернативные пути развития, в том числе через творчество, бизнес, общественную деятельность, науку, спорт. Мы видим творческий подход в решении указанной проблемы в законодательных органах. Принимаются соответствующие нормативно-правовые акты для помощи городам в создании пространств для нуждающихся людей. Есть соответствующее финансирование. Нужно как сострадание, так и прагматизм, а также кнут и пряник.

– Могли бы вы еще что-то рассказать о своей жизни, чтобы наши сообщества знали больше о кандидате в городской совет Ранчо-Кордова?

– Я родился в округе Ориндж на юге Калифорнии. Переехал в Большой Сакраменто, когда мне было всего три года. Моя мама работала в компании State Farm Insurance в округе Ориндж. Насколько я помню, она занималась страховыми претензиями. Несколько позже она смогла открыть свой бизнес в округе Сакраменто, и мы переехали на постоянное место жительство.

Я считаю, что это был реальный и большой шаг вперед для всей нашей семьи. Я ходил в католическую школу в Кармайкле. Учился в средней школе Иезуитов. Это была еще одна католическая школа в моей жизни. Будучи подростком, я продолжил обучение в колледже города Сан-Диего. Потом было обучение в университете Гонзага, штат Вашингтон. Я окончил обучение, защитил диплом и вернулся домой в Золотой штат. Я работал в компании и зарабатывал всего $14 в час.

Нужно было что-то менять в жизни. Я подал заявление в юридическую школу и поступил в Калифорнийский университет в Дэвисе. У меня была полная стипендия, я очень хорошо там учился. Я был вторым из 300 учеников. Мне не хватило сотой доли процента, чтобы быть на первом месте. Я понял, что хочу быть юристом. Мне нравится спорить и находить истину. Мне нравятся сложные вопросы. Я люблю учиться новому, люблю много и вдумчиво читать. Это казалось для меня идеальной работой.

Первый год я проходил юридическую практику в районе Залива Сан-Франциско. Я жил в Редвуд-Сити. Работал в юридической фирме Пало-Алто. Тогда зарабатывал довольно неплохие деньги. Занимался судебными разбирательствами по ценным бумагам. Я выступал защитником членов совета директоров и руководителей ведущих компаний. По своей сути, мне не очень нравилась эта работа и у меня было много возражений относительно культуры работы, поэтому я принял решение вернуться домой в Сакраменто. Работе в СФ я отдал один год.

В столице я работал в юридической фирме с полным спектром услуг. Мы занимались всеми видами права. Я работал с крупными компаниями. Много вопросов было связано с лицензиями на алкогольную продукцию. Я проработал там около 2-х лет. Тогда мне удалось поработать со многими хорошими и профессиональными людьми. Со временем я понял, что мне нужно что-то другое. Баланс между работой и жизнью был ужасным. Сейчас у меня больше свободного времени. Я могу посвятить себя служению людям нашего округа и предвыборной кампании.

На текущий момент я работаю в Эльдорадо-Хиллз. У нас нет частных клиентов. Я работаю с местными органами власти разных округов, в том числе небольших городов. Иногда люди понимают, что лучше просто выписать чек. Мы делаем все возможное, чтобы репутация наших клиентов была на высшем уровне. Многие люди понимают высокий уровень юридической защиты и боятся судиться с нашими клиентами. Я считаю это очень круто – защищать налогоплательщиков. По моему мнению, это правильное дело, когда мы можем сохранить средства, которые впоследствии идут на содержание и ремонт автодорог, на поддержку пожилых людей и решение проблематики бездомных. Раньше я работал в крупных фирмах. Сейчас я работаю с небольшими городами и поселками. Тем не менее, я рад, что делаю доброе и правильное дело для всего общества. Мы боремся за местных налогоплательщиков. Я считаю такую работу действительно значимой для всего населения.

– Вам 32 года? Каков план, если все же случится так, что вас не изберут в Совет?

– Безусловно, я рассматривал такую возможность, прежде чем баллотироваться. Я изучал возможность создания некоммерческой организации, чтобы помогать людям. Я копил деньги и изучал возможность общественной работы. Потом возникла идея выдвинуть свою кандидатуру.

Безусловно, я хотел бы выиграть на выборах, но я также знаю, что у меня есть запасной вариант. Если я проиграю, то я все равно сосредоточусь на общественной работе, на помощи людям. Не будет работы и суеты в больших компаниях. У меня нет желания на них работать. С малых лет родители привили мне чувство собственного достоинства и необходимость помощи людям, особенно незащищенным, инвалидам, пожилым. Я считаю, у меня есть доброе сердце и определенные навыки, чтобы добиться значительных результатов в общественной работе.

Некоторое время я был занят ремонтом своего дома. Это отнимало много энергии. Тем не менее, я продолжал участвовать в общественной жизни города. Сейчас у меня появилось больше свободного времени, и я хочу всецело посвятить себя помощи людям, в том числе общественной деятельности.

Возникают ситуации, когда детям нужны рюкзаки в школу, когда нужно посетить одинокого пожилого человека. Мне бы очень хотелось привлечь волонтеров. Мне очень хотелось бы стать тем, кто поведет людей за собой и даст им возможности для помощи незащищенным гражданам, в том числе людям преклонного возраста. Я считаю, что мы должны вернуть гордость за наше общество, за наш район и город. Если случится так, что я проиграю, я возьму отпуск, по крайней мере, на один месяц. Предвыборная кампания довольно напряженная, и мне нужно будет время для восстановления. Я уверен, что люди не последний раз видят меня в качестве кандидата в городской совет.

– Я благодарю вас за интервью и надеюсь, что другие кандидаты в городе Ранчо-Кордова также захотят связаться с нами, рассказать о своей кандидатуре и политических предложениях.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship