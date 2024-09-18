17 сентября губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал два закона, которые требуют согласия актёров и исполнителей на использование их цифрового образа в аудио- и видеопродукции, включая уже умерших исполнителей. Эти меры усиливают защиту работников индустрии развлечений и регулируют использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых медиа.

Закон AB 2602 защищает исполнителей, требуя указания в контрактах использования их цифрового образа. Это поможет защитить карьеру исполнителей и актеров, гарантируя, что ИИ не будет использоваться для копирования их голоса или изображения без разрешения.

А закон AB 1836 запрещает коммерческое использование цифровых копий умерших исполнителей в фильмах, телешоу, видеоиграх, аудиокнигах, звукозаписях и т. д. без предварительного согласия владельцев этих исполнителей. Он направлен на пресечение несанкционированного использования цифровых копий, охватывающих любые аудиовизуальные произведения или звукозаписи, связанные с выступлениями артистов при их жизни.

Правозащитники указывают, что этот закон также регулирует сферу кинопроизводства, запрещая создание цифровых копий умерших актёров без согласия их наследников.