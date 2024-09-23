“Золотой” забор пасторского сына

Тресса и Раджешь Наик (Tressa and Rajesh Naik) в 2016 г. приобрели дом у девелоперской фирмы Павла Фейцера Stix Development в одном из пригородов Сакраменто, Кармайкле, за $817 тыс.



Согласно заявлению адвоката истцов Джеральдa Бодуанa, занимался продажей этого особняка сын пастора Адама Бондарука – Венниамин Бондарук (Читайте наше расследование по деятельности Венниамина Бондарука и Павла Фейцера в другом деле – «Пасторских детей обвинили в деловой недобросовестности»). Photo: Zillow

Как отмечается в гражданском иске, Павел Фейцер имеет «значительный опыт в строительстве», однако не раз лишался лицензий за обман надзорных органов штата Калифорния. «Славянский Сакраменто» ранее сообщал о серии судебных исков в отношении Фейцера и его строительных компаний.

В свежем судебном деле речь идет о 60-метровой стене-заборе, служившей своего рода “подпорной оградой” и возведенной без лицензии на территории дома, построенного компанией Фейцера. В ходе продажи недвижимости Фейцер не сообщил покупателям о том, что стена возведена нелегально, и когда семейная пара вступила в права владения приобретенной недвижимостью, ограда начала постепенно разваливаться. Инспекция и перестройка забора, а также сопутствующие заботы привели к не малым расходам и проблемам для новых хозяев, в итоге они инициировали судебное дело в отношении недобросовестного застройщика.

В ходе судебных разбирательств по делу «Наик против Фейцера», длившего несколько лет, истцам удалось доказать свою правоту, и по решению суда организация Фейцера выплатила им около $300 тыс.

В другом похожем случае, случившемся более 10 лет назад и связанным с нарушением стандартов строительства, судебное дело в отношение одной из компаний Павла Фейцера инициировала некая Мария Радчук, застройщику было присуждено выплатить ей компенсацию в размере $54 тыс.

Стоит отметить, что буквально несколько лет назад Павел Фейцер продал один из своих домов за 2,7 млн. Агентом по продаже также фигурировал вышеупомянутый Вениамин Бондарук, чей отец, известный пятидесятнический епископ, покончил жизнь самоубийством в августе 2022 г.

Павел Фейцер является одним из сыновей бывшего администратора Славянской миссионерской церкви «Вифания», Николая Фейцера, долгое время являвшегося заведующим хозяйственным отделом «Вифании», а также довольно скандальным застройщиком в регионе Сакраменто.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com