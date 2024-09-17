Российский гражданин арестован за незаконный экспорт в Россию микроэлектроники военного назначения, произведенной в США.

44-летний Денис Постовой, гражданин России, проживающий в Сарасоте, Флорида, был арестован вчера утром по обвинению в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля, совершении контрабанды, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов.

В обвинительном заключении утверждается, что, начиная как минимум с февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Постовой закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронные компоненты военного назначения, которые могут использоваться в беспилотных летательных аппаратах. Через сеть компаний, которыми он владеет или управляет в России, Гонконге и других странах, Постовой и лица в его сети закупали микроэлектронику у американских дистрибьюторов и экспортировали ее в Россию без необходимых лицензий от Департамента торговли США.

Как утверждается, компании Постового включали WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited, базирующиеся в Гонконге, и Vector Group в России. Постовой неоднократно скрывал и искажал истинных конечных пользователей и конечные пункты назначения микроэлектроники, предоставляя ложную информацию в документах. Он переправлял товары, которые предназначались для России, через промежуточные пункты, включая Гонконг, Швейцарию и другие места, и получал платежи в долларах США со счетов в иностранных банках.

Судебное заседание по вопросу о содержании Постового под стражей намечено на 19 сентября.

Посольство РФ в США сообщило, что осведомлено о задержании российского гражданина, отметив, что “при этом официальное уведомление об аресте из местных правоохранительных органов к нам не поступало”; посольство запросило у госдепартамента США информацию о местонахождении Постового.