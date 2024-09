США всерьёз взялись за российскую пропаганду

Госдеп и Департамент юстиции США принимают меры по борьбе с российской пропагандой и стремлением повлиять на выборы 2024.

4 сентября Государственный департамент США принял три меры, “чтобы помешать злоумышленникам использовать поддерживаемые Кремлем СМИ в качестве прикрытия для проведения тайных мероприятий по влиянию, нацеленных на выборы в США в 2024 году и подрывающих наши демократические институты”.

В рамках скоординированных усилий с Департаментом финансов и другими правительственными агентствами департамент вводит новую политику ограничения виз, принимает определения Закона о миссиях за рубежом и объявляет о предложении вознаграждения за правосудие в размере 10 миллионов долларов.

Госдеп объявил о новой политике по ограничению выдачи виз определенным лицам, которые, действуя от имени поддерживаемых Кремлем медиаорганизаций, используют эти организации в качестве прикрытия для тайных мероприятий и несут ответственность за тайное влияние или являются его соучастниками. Уточняется, что меры против лиц принимаются из-за “их гнусной тайной деятельности по влиянию, а не за содержание каких-либо репортажей или дезинформационных мероприятий”.

Госдеп внес в список иностранных представительств, подпадающих под действие закона об иностранных агентах, несколько организаций, контролируемых Кремлем: «Russia Today» и дочерних компаний РИА Новости, RT, TV-Novosti, Ruptly и Sputnik. Поэтому они будут обязаны уведомлять Департамент обо всех сотрудниках, работающих в США и раскрывать всю недвижимость, которой они владеют в Америке.

Программа «Вознаграждения за правосудие» (The Rewards for Justice program, RFJ), администрируемая Дипломатической службой безопасности Госдепа, ищет информацию о потенциальных иностранных попытках повлиять или вмешаться в выборы в США, в том числе со стороны таких организаций, как RaHDit, также известная как Russian Angry Hackers Did It. RaHDit ранее участвовала в оказании влияния на выборы в других странах и представляет угрозу выборам в США 2024 года, особенно посредством киберопераций по оказанию влияния. Лица, которые предоставляют определенную информацию о RaHDit, могут претендовать на вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов.

Члены RaHDit распространяют и усиливают пропаганду и дезинформацию от финансируемой и направляемой Кремлем организации RT, а RaHDit связана с российскими разведывательными службами. RaHDit возглавляет сотрудник ФСБ России Алексей Гаращенко.

Департамент финансов внес в санкционный список 10 физических и две организации за то, что они принадлежат или контролируются или действовали или намеревались действовать от имени или по поручению Правительства Российской Федерации. Также ФБР объявило о выдаче ордера на обыск и арест имущества Агентства социального проектирования (SDA) в связи с его деятельностью в интересах российского правительства.

В этот же день Департамент юстиции США объявил об уголовном деле против двух сотрудников RT и аресте трех десятков интернет-адресов, через которые распространялась дезинформация, в том числе сгенерированная искусственным интеллектом.

Глава департамент юстиции Меррик Гарленд объявил, что обвинения по законам об отмывании денег и о регистрации иностранных агентов предъявлены работающим в России сотрудникам RT, 31-летнему Константину Калашникову и 27-летней Елене Афанасьевой, которые заплатили 10 млн долларов компании в штате Теннесси за создание и распространение через инфлюэнсеров в соцсетях контента, содержащего нужную властям России информацию.

“Департамент юстиции обвинило двух сотрудников RT, российского государственного СМИ, в мошенничестве на сумму 10 миллионов долларов с целью создания и распространения контента для американской аудитории со скрытыми сообщениями российского правительства,” — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. “Департамент юстиции не потерпит попыток авторитарного режима использовать свободный обмен идеями в нашей стране для тайного продвижения своих пропагандистских усилий, и наше расследование этого дела продолжается.”

По мнению американских властей, Россия хочет, чтобы на президентских выборах в ноябре победил Дональд Трамп.

Как заявляет Департамент Юстиции, Афанасьева и Калашников втемную, через фирму-прикрытие, использовали американских инфлюэнсеров в соцсетях, чтобы продвигать свою дезинформацию. Компания, которой они платили, напрямую не названа, но описывается как «сети неортодоксальных комментаторов, фокусирующихся на политических и культурных проблемах Запада», и оно дословно совпадает с текстом на сайте издания Tenet Media.

Афанасьева и Калашников обвиняются в сговоре с целью нарушения Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, и в сговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com