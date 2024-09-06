Минюст обнародовал обвинения против сотрудников ГРУ и гражданского лица из России в связи с кибератакой на украинскую инфраструктуру в январе 2022 года, пишет Джефф Селдин из VOA.

США предъявили обвинения пяти сотрудникам российской разведки и одному гражданскому лицу из России в связи с масштабной кибератакой в преддверии полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В четверг Минюст США обнародовал новое обвинительное заключение, в котором обвинил россиян в проведении кибератаки WhisperGate в январе 2022 года, направленной на ослабление гражданской инфраструктуры Украины накануне российского вторжения.

«Кампания WhisperGate включала атаки на гражданскую инфраструктуру и компьютерные системы, совершенно не связанные с вооруженными силами или национальной обороной», – заявил помощник генерального прокурора США Мэттью Олсен.

По его словам, в результате атаки, в частности, пострадали правительственные ведомства, отвечающие за украинские экстренные службы, судебную систему, продовольственную безопасность и образование. Атака была призвана подорвать моральный дух украинцев, добавил он.

Атаку «можно считать первым выстрелом войны», заявил спецагент ФБР Билл Дельбанго, выступавший вместе с Олсеном на пресс-конференции в Балтиморе.

По словам Дельбанго, кампания WhisperGate также была направлена против США и десятков союзников по НАТО, причем хакерам удалось проникнуть в одно из правительственных ведомств США в штате Мэриленд и получить доступ к американским банковским счетам.

Обнародованное в четверг обвинительное заключение является новой версией обвинений, впервые выдвинутых в июне против 22-летнего россиянина Амина Стигала – гражданского лица, обвиняемого в использовании вредоносных программ для содействия российской разведке перед вторжением в Украину.

Утверждается, что Стигал и агенты из воинской части 21955 Главного управления Генерального штаба ВС РФ (также известного как ГРУ) использовали киберинфраструктуру американских компаний для операции, которая выглядела как атака с целью выкупа, но на самом деле была спроектирована с целью удаления критических данных.

В обновленном обвинительном заключении названы предполагаемые сообщники Стигала из ГРУ: Владислав Боровков, Денис Денисенко, Юрий Денисов, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин.

США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов за каждого из названных россиян.

«Мы посылаем четкий сигнал ГРУ, российской стороне: мы идем за вами», – заявил Олсен.

Посольство России в Вашингтоне не ответило на просьбу «Голоса Америки» о комментарии.

Высокопоставленный украинский чиновник дал высокую оценку обвинительному заключению США и многонациональной работе, которая сделала это возможным.

«Это очень яркий пример того, как сотрудничество, совместная международная работа может действительно помочь в борьбе с таким сильным и, к сожалению, довольно крупным врагом, как Россия», – заявил заместитель начальника департамента кибербезопасности СБУ Иван Калабашкин.

В своем выступлении на конференции по вопросам кибербезопасности в Вашингтоне в четверг Калабашкин заявил, что Украина подвергается постоянным российским кибератакам, от 10 до 15 крупных атак в день, и предупредил, что эта угроза вряд ли уменьшится.

«Россияне основательно работают над наращиванием наступательного киберпотенциала, – сказал он. – Они учат студентов в вузах, гражданских вузах, как атаковать системы, как атаковать инфраструктуру».