Генеральный прокурор Меррик Гарланд в среду выступил с публичным заявлением на заседании целевой группы Министерства юстиции по борьбе с угрозами выборам, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США в среду выдвинули в адрес России обвинения в развертывании кампании по оказанию влияния на выборы 2024 года с использованием онлайн-платформ для дезинформации американских избирателей.

Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на шесть источников.



Обвинения касаются российской государственной медиасети RT, сообщает CNN.



Генеральный прокурор Меррик Гарланд выступил с публичным заявлением на заседании целевой группы Министерства юстиции по борьбе с угрозами выборам.



В заседании приняли участие директор ФБР Крис Рей, заместитель генерального прокурора Лиза Монако, ее главный заместитель Николь Арджентьери и заместитель генерального прокурора по национальной безопасности Мэтт Олсен.



Министерство юстиции ранее предупреждало, что Россия по-прежнему представляет угрозу для президентских выборов-2024, которые пройдут 5 ноября.



В прошлом месяце Монако предупредила, что Владимир Путин «и его доверенные лица используют все более изощренные методы в своих операциях по вмешательству (в выборы)».



«Они выбирают своими мишенями конкретные демографические группы избирателей и избирателей из разных штатов, пытаясь манипулировать результатами президентских выборов и выборов в Конгресс, – сказала она. – Они намерены склонить ни о чем не подозревающих американцев в социальных сетях к нарративам, отвечающим российским интересам. Они работают над тем, чтобы ослабить американскую поддержку Украины. И они постоянно адаптируются (к новым условиям)».

4 сентября США ввели санкции против главного редактора российской государственной медиасети RT и еще девяти человек в связи с попытками вмешательства в президентские выборы 2024 года.

Обвинения также предъявлены Константину Калашникову и Елене Афанасьевой – сотрудникам RT, которым вменяется сговор с целью отмывания денег и нарушения закона об иностранных агентах.



Министерство финансов заявило, что главный редактор RT Маргарита Симоньян и другие лица, связанные с RT, тайно вербовали влиятельных лиц в социальных сетях и стремились повлиять на общественное мнение, распространяя прокремлевские нарративы. При этом преследовалась цель убедить американское общество в том, что США должны перестать поддерживать Украину.

По словам Гарланда, RT израсходовало около 10 миллионов долларов на финансирование и управление компанией в Теннесси с целью создания и распространения контента в интересах российского правительства. Этой компании было поручено нанять инфлюенсеров для распространения подобного контента на своих платформах. Компания не сообщала своим подписчикам и завербованным ей инфлюенсерам о своих связях с RT.



ФБР обратилось в судебные органы за разрешением на конфискацию 32 интернет-доменов, причастных к оказанию «вредоносного иностранного влияния», включая попытки подорвать общественную поддержку американской помощи Украине в ее войне с Россией.