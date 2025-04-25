Заповедник калифорнийского мака в Долине Антилоп (Antelope Valley California Poppy Reserve) — это место, которое каждую весну наполняется яркими красками цветущих маков, цветов-символов Золотого штата.
В период цветения, происходящего обычно с середины марта по апрель, практически вся территория заповедника покрывается яркими золотистыми цветами. Но каждый год время и период цветения сильно варьируется. В 2025 году цветов не так много, как в прошлом, но заповедник все равно стоит посетить.
На входе можно посмотреть выставку, которая расскажет об истории и особенностях этого уникального места на западе США.
Через парк протянулись восемь миль троп для туристов. Это отличное место для прогулок и наблюдения за дикой природой, где можно встретить различных животных – от ящериц и змей, включая ядовитую гремучую змею, до койотов и рысей.
В парке, по сути являющимся пустыней, может дуть довольно сильный ветер и температура сильно колебаться, поэтому одевайтесь по погоде и берите много воды.
Посещая заповедник, важно помнить, что в нем запрещено собирать цветы, сходить с установленных троп, запускать дроны и брать собак.
Для комфортного отдыха здесь есть кафе и оборудованные места для пикников с прекрасным видом на долину и горы Сан-Габриэль.
Перед поездкой обязательно проверьте на сайте парка штата Калифорния информацию о его работе и действующих ограничениях.
Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship