Заповедник калифорнийского мака в Долине Антилоп (Antelope Valley California Poppy Reserve) — это место, которое каждую весну наполняется яркими красками цветущих маков, цветов-символов Золотого штата.

В период цветения, происходящего обычно с середины марта по апрель, практически вся территория заповедника покрывается яркими золотистыми цветами. Но каждый год время и период цветения сильно варьируется. В 2025 году цветов не так много, как в прошлом, но заповедник все равно стоит посетить.

На входе можно посмотреть выставку, которая расскажет об истории и особенностях этого уникального места на западе США.

Через парк протянулись восемь миль троп для туристов. Это отличное место для прогулок и наблюдения за дикой природой, где можно встретить различных животных – от ящериц и змей, включая ядовитую гремучую змею, до койотов и рысей.

В парке, по сути являющимся пустыней, может дуть довольно сильный ветер и температура сильно колебаться, поэтому одевайтесь по погоде и берите много воды.

Посещая заповедник, важно помнить, что в нем запрещено собирать цветы, сходить с установленных троп, запускать дроны и брать собак.

Для комфортного отдыха здесь есть кафе и оборудованные места для пикников с прекрасным видом на долину и горы Сан-Габриэль.

Перед поездкой обязательно проверьте на сайте парка штата Калифорния информацию о его работе и действующих ограничениях.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship