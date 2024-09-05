Во Флориде судят активистов за распространение пророссийской пропаганды

В Тампе, Флорида, начинается суд по делу, в котором обвиняются несколько человек, связанных с попытками России влиять на американскую политику через политические группы в США. Центральная фигура обвинения — Александр Викторович Ионов, гражданин России, проживающий в Москве, и основатель Антиглобалистского движения России (АГМР), организации, финансируемой российским правительством. Ионов работал под руководством сотрудников ФСБ и был ключевой фигурой в операции по вербовке членов американских и международных политических групп для продвижения интересов России, утверждается в судебных документах.

Согласно обвинению, Ионов оказывал финансовую поддержку этим группам, направлял их на публикацию пророссийской пропаганды и организовывал действия, направленные на подрыв доверия к американской демократии и усиление раскола в обществе. Он координировал их деятельность в интересах России, а также освещал их действия в российских СМИ. Одной из таких групп была политическая организация из Калифорнии, продвигавшая идею отделения штата от США. Ионов финансировал их акции, в том числе протесты, и использовал эти мероприятия для продвижения российских интересов.

В обвинительном акте также упоминается использование социальных сетей для распространения дезинформации и вербовки американских граждан с целью создания разногласий в политической системе США. Это было частью более широкой стратегии России по расширению своего влияния за рубежом и подрыву демократических процессов в западных странах.

В качестве доказательств представлены многочисленные сообщения и электронные переписки Ионова с различными лицами, включая сотрудников ФСБ, в которых обсуждались планы акций, финансирование протестов и публикация пропагандистских материалов. Например, в одном из сообщений Ионов организовал отправку петиций в ООН и на сайт Белого дома, обвиняющих США в геноциде против афроамериканцев, чтобы привлечь внимание к этому вопросу на международной арене.

В деле сообщается об одном гражданине США, проживающем в Атланте, Джорджия, занимавшим пост генерального секретаря одной местной политической группы. С его помощью и с финансированием от Александра Ионова организация первого участвовала в акциях в США с целью продвижения интересов России.

Сообщается, что Ионов заплатил афроамериканскому движению «Ухуру» около $7,000 в 2016 году для проведения турне с протестами в четырёх городах с целью привлечения внимания к «Петиции о геноциде против африканского народа в США», ранее поданной в ООН.

Отделение Калифорнии от США

Особое внимание уделяется деятельности групп, продвигавших отделение Калифорнии от США. Ионов направлял и финансировал их деятельность, а также организовывал конференции в Москве, где представители этих групп собирались для обсуждения сепаратистских движений и других политических целей, выгодных для Кремля.

В деле, в частности отмечается, что в начале февраля 2018 года Александр Ионов отправил электронные сообщения сотруднику ФСБ, в которых содержались фотографии, присланные ему участником кремлевского проекта в Калифорнии, и сообщил, что постеры для мероприятия были оплачены. 14 февраля 2018 года агент Кремля возглавил демонстрацию в поддержку отделения Калифорнии от США, которая прошла у здания Капитолия в Сакраменто, Калифорния.

15 февраля 2018 года сотрудник ФСБ запросил у Ионова материалы, связанные с демонстрацией, и выразил недовольство тем, что мероприятие не стало «историческим митингом у здания парламента». В тот же день Ионов запросил у своего агента на месте дополнительную информацию и фотографии акции, которые были предоставлены 16 февраля.

Ионов отправил сотруднику ФСБ новости о движении за отделение Калифорнии, отметив, что требуемые “беспорядки” были организованы.

В марте 2022 года Александр Ионов отправил своему агенту электронное сообщение с изображением плаката с протестом против решения американской социальной сети ограничить публикации, поддерживающие вторжение России в Украину.

Ионов оплатил около $2,883 за билеты для агента и трех других членов американской политической группы, чтобы они вылетели из Атланты в Сан-Франциско для участия в акции.

Вскоре агент отправил Ионову видео с участием группы у штаб-квартиры социальной сети в Калифорнии, держа российский флаг и плакаты, разработанные Ионовым. В тот же день Ионов прислал агенту ссылку на новость на русском языке об акции, отмечая: “900,000 подписчиков” и “1500 лайков”.

Также Ионов сообщал российскому официальному лицу об участии его агента в выборах в Санкт-Петербурге (штат Флорида), добавив, что «консультирует кампанию еженедельно».

Среди других обвиняемых в деле числятся американские активисты, такие как Омали Йешитела и Пэнни Хесс, которые предположительно сотрудничали с Ионовым и участвовали в акциях, направленных на продвижение российских интересов. Обвинение утверждает, что все эти действия были частью широкой стратегии Кремля по подрыву доверия к демократическим институтам в США и усилению политического раскола в стране.

Судебное разбирательство рассматривается как уникальный случай, позволяющий глубже понять, как Россия пытается влиять на политические процессы в США через скрытую поддержку маргинальных групп и использование социальных разногласий для дестабилизации.

Максимальное наказание, которое могут понести участники дела, составляет 10 лет тюремного заключения за несвоевременную регистрацию в качестве иностранного агента и 5 лет за обвинение в заговоре с целью привлечения других к дейятельности в качестве агентов России.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com