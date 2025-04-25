В то время как многие жители Калифорнии сталкиваются с проблемами при получении страховых выплат, особенно после масштабных пожаров на юге штата, в рядах высокопоставленных чиновников разгорается очередной скандал.

Комиссар по страхованию Калифорнии Рикардо Лара оказался в центре масштабного скандала: новое расследование The San Francisco Standard выявило, что он потратил почти $30 тысяч на дорогие рестораны, зачастую в компании представителей страховых компаний, которые его ведомство обязано регулировать. Это происходило на фоне стремительного кризиса на страховом рынке штата.

Журналисты выяснили, что часть этих расходов была оплачена из фондов предвыборной кампании Лары на пост вице-губернатора — при том, что сам он официально так и не выдвинулся. Около трети этих ужинов были обозначены как «кампанийные встречи».

Ранее команда ABC также установила, что Лара совершил как минимум 46 поездок по стране и за рубеж, включая Париж, Торонто и Боготу. Многие поездки финансировались за счёт налогоплательщиков, но бизнес-цели почти всех визитов его офис объяснить не смог. Из-за этих поездок он также пропустил несколько ключевых слушаний по ситуации в страховой отрасли, что вызвало недовольство среди законодателей. Некоторые из них призывают к проведению аудита и ужесточению контроля за действиями офиса комиссара.

Скандал разгорелся на фоне новой волны обвинений в адрес самих страховых компаний. Жители Калифорнии подали коллективную жалобу, обвиняя десятки крупных страховщиков в сговоре. По их словам, компании участвовали в «групповом бойкоте» отдельных районов, отказывая в покрытии домовладельцам, чтобы вынудить их обращаться к программе последней инстанции — так называемому California FAIR Plan.

На этом фоне представитель Лары заявил, что комиссар «сосредоточен на служении калифорнийцам» и работает над решением беспрецедентного кризиса. Однако давление со стороны общественности и законодателей продолжает расти.

Ранее власти штата заверяли, что жители Южной Калифорнии, потерявшие свои дома в недавних пожарах, получат все причитающиеся страховые выплаты.