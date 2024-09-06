Я не знаю, как вас, но меня продолжают терроризировать ЛГБТ.

Потому что в любой точке планеты (лично или виртуально), где собралась группа случайных «русских» (С.РУ), их встреча не заканчивается без обсуждения этой насущной темы. И даже некоторые демократически настроенные персонажи, которые зачем-то записываются ко мне в друзья, слетают с катушек, когда дело касается половых органов или сексуальной жизни абсолютно посторонних людей.

При каждой такой встрече под предлогом того, что им кто-то навязывает ЛГБТ (кто? покажите мне этого человека!), С.РУ начинают агрессивно втирать эту тему всем окружающим. На этой неделе я абсолютно невинно завёл разговор о том, что начинается новый учебный год. Это была роковая ошибка, потому что я тут же узнал, что у нас (у меня?) в школах полный беспредел: ОНИ УЧАТ ДЕТЕЙ БЫТЬ ЛГБТ!

Приступ паники советского мозжечка выглядит приблизительно так. Нашим детям в школах навязывают ЛГБТ. Им говорят, что это «нормально». Им предлагают вступить в ЛГБТ (как в комсомол!). Дети восприимчивы к промыванию мозжечков (в отличие от взрослых, у которых мозжечки всегда на кремлёвской волне). И дети превращаются… в ЛГБТ! Хотя на самом деле они совсем не ЛГБТ, а «нормальные» «русские» или даже «еврейские».

И если раньше С.РУ боялись всех четырёх букв, то теперь буква «Т» доводит до истерики своей гормональной и хирургической необратимостью. В их понимании, как только мальчик заявляет, что хочет быть девочкой (или наоборот), тут же прибегают рептилоиды: школьный учитель ЛГБТ, психолог ЛГБТ, хирург ЛГБТ (со скальпелем ЛГБТ). За всем следит партийный работник ЛГБТ. Причём всё абсолютно бесплатно! У рептилоидов праздник, а родителей или не спрашивают, или вообще не сообщают.

И вот эти обезумевшие С.РУ, которых этот вопрос не касается и, скорее всего, никогда не коснётся, доказывают, что они сами читали эту школьную программу или кто-то (кому они полностью доверяют на гомофобном уровне) видел это своими глазами.

* * *

Я живу в синем штате. В начале учебного года моя школа присылает мне свою программу по сексуальному образованию. И у меня даже есть опция от этого образования отказаться.

Чтоб не было никаких вопросов, вот официальный текст программы младших классов моего школьного округа в соответствии с законодательством штата:

Детский сад и 1-й класс (5-7 лет):

– Показать, что семейная ячейка охватывает всё многообразие форм семьи в современном обществе.

– Выделить гендерно-специфические сходства и различия, которые существуют между мужчинами и женщинами.

– Определить, как здоровье матери напрямую влияет на здоровье ребенка.

– Продемонстрировать, что эффективные навыки принятия решений способствуют выбору более здорового образа жизни.

2-й класс (7-8 лет) – добавляется:

– Определить, если решение влияет на ваше здоровье или здоровье других членов семьи.

3-й класс (8-9 лет):

– Описать качества (общие ценности, любовь и эмоциональная поддержка), которые формируют здоровые семейные отношения.

– Различать типы отношений (семейные, дружеские, романтические), которые переживают подростки, и определить здоровые характеристики (доверие, общение, честность), которые могут влиять на каждые отношения.

– Определить характеристики и черты (физические, социальные, эмоциональные) развития подростка.

– Определить, как здоровье матери напрямую влияет на здоровье плода.

4-й класс (9-10 лет):

– Семейная ячейка охватывает всё многообразие форм семьи в современном обществе.

– Половое созревание — это период полового развития, определяемый в первую очередь наследственностью, в течение которого организм становится физически способным производить детей.

– Знание физиологического процесса наступления беременности, а также развития плода, приводящего к родам, способствует лучшему пониманию того, как и почему следует обеспечивать здоровую среду для беременной матери.

– Здоровье родной матери влияет на развитие плода.

5-й класс (10-11 лет):

– Здоровые отношения требуют взаимной приверженности.

– Наиболее существенные изменения физического, эмоционального и умственного роста происходят в подростковом возрасте, но не обязательно с одинаковой скоростью.

– Ответственные действия в отношении сексуального поведения влияют на здоровье себя и других.

– Знание физиологического процесса протекания беременности, а также развития плода, ведущего к родам, способствует лучшему пониманию того, как и почему следует обеспечить здоровую среду для беременной матери.

– Родители-подростки могут испытывать трудности с адаптацией к эмоциональным и финансовым обязанностям родительства.

* * *

О ужас! Дети узнают, что мальчики отличаются от девочек! Или о том, что в современном обществе бывают разные семьи. О том, что решения могут привести к последствиям. Про беременность и про здоровье матери. Расскажут про половое созревание и здоровые романтические и семейные отношения.

Живите теперь с этим.

Дмитрий Абрамсон