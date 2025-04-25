Новая кепка от Трампа стоит $50. Сообщается, что бейсболки произведены в США.

На сайте Дональда Трампа Trump Organization можно приобрести различные товары с вышитым или выгравированным именем действующего президента, начиная от всем известных бейсболок с надписью “Make America Great Again”, и заканчивая стаканами, фляжками, термокружками, свечами, банными халатами и товарами для гольфа.

А сегодня на сайте президента США стали продаваться кепки с новой надписью – “TRUMP 2028”, появившиеся, видимо, после того, как Трамп недавно намекнул на возможность баллотироваться на третий срок.

Кепка красного цвета и, как утверждается на сайте, сделана в Америке и стоит $50 долларов. Внизу описания товара указано, что “в связи с высоким спросом, пожалуйста, подождите 5–10 рабочих дней перед отправкой”.

В настоящее время Дональд Трамп продолжает сталкиваться с критикой за превращение президентского поста в инструмент личного обогащения. Ему по-прежнему напоминают о связях между его бизнесом и политикой, особенно на фоне расследований и судебных разбирательств, связанных с его финансовой деятельностью во время и после пребывания в должности. Оппоненты указывают, что он заложил опасный прецедент смешения личных интересов с государственными.