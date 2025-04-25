Минюст США скорректировал позицию по делам трансгендерных заключённых

Министерство юстиции США пересмотрело свою правовую позицию в делах, касающихся требований трансгендерных заключённых о проведении операций по смене пола за счёт штата. В суд Северного округа Джорджии были поданы документы: одно заявление интереса отозвано, другое — обновлено.

Ведомство уточнило, что ни Закон об американцах с инвалидностью (ADA), ни Восьмая поправка не обязывают штаты оплачивать хирургические процедуры, если они не признаны необходимыми по медицинским стандартам. Минюст заявил о важности объективного подхода, основанного на законе и научных данных, а не на политических предпочтениях.

Трансгендерные люди составляют крошечную долю среди заключённых в федеральных тюрьмах, на которые президент имеет прямое влияние, пишет The Marshall Project. Согласно данным Бюро тюрем, среди более чем 140 000 человек, находящихся в федеральных тюрьмах и исправительных учреждениях, около 2 000 — примерно 1% — идентифицируют себя как трансгендерные. В 2022 году Бюро потратило 153 000 долларов — 0,01% от общего бюджета на здравоохранение — на гормональную терапию, поддерживающую изменение пола, сообщила бывший директор Коулетт Питерс в Конгрессе.

Как известно, политические и идеологические противники нынешней администрации активно поддерживают права трансгендерных заключённых. В частности, в защиту последних неоднократно высказывалась бывшая вице-президент Камала Харрис.

Ранее Трамп запретил трансгендерам заниматься женским спортом, служить в армии, а также подписал закон, запрещающий делать операции детям по смене пола.

