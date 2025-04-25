Джордж Сантос приговорён к 87 месяцам тюрьмы по делу о мошенничестве

Бывший конгрессмен-республиканец от штата Нью-Йорк Джордж Сантос приговорён к 87 месяцам лишения свободы по делу, включающему 13 пунктов обвинения, среди которых — мошенничество, отмывание денег, кража государственных средств и ложь в федеральных документах. Решение вынес федеральный суд Южного округа Нью-Йорка.

Сантос, избранный в Палату представителей в 2022 году, стал объектом многочисленных скандалов вскоре после начала своего мандата. Журналисты, следователи и общественные организации вскрыли десятки фактов подлога и вымышленных деталей его биографии — от несуществующего образования до ложных утверждений о происхождении и трудовом опыте.

Среди заявлений, сделанных Сантосом в ходе избирательной кампании, оказались сведения о работе на Уолл-стрит, производстве бродвейских шоу, украинско-еврейском происхождении, а также участие его семьи в трагедии 11 сентября. Все эти утверждения позже были опровергнуты.

В обвинительном заключении утверждается, что Сантос использовал предвыборные пожертвования для личных нужд, в том числе для покупок в люксовых магазинах и на онлайн-платформах. Также он оформлял фиктивные заявки на государственную помощь в период пандемии и предоставлял ложную информацию в финансовых декларациях.

Несмотря на многочисленные призывы к отставке — как со стороны демократов, так и части республиканцев — Сантос отказывался добровольно покинуть пост. Его поддерживал тогдашний спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, зависевший от голосов лоялистов, включая самого Сантоса.

Президент Дональд Трамп, в прошлом оказывавший поддержку обвиняемым союзникам, в случае с Сантосом пока не высказывался о возможном помиловании. По информации источников, близких к окружению Трампа, такое решение не рассматривается.

Сантос также находится под следствием в Бразилии, где его обвиняют в использовании фальшивых чеков в 2008 году.

В ближайшее время прокуратура может предъявить дополнительные обвинения по новым эпизодам.