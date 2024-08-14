Кто приглашает негодных украинских политиков в США?

Известный своей скандальностью украинский мэр Александр Третяк отстранен от своей должности из-за обвинений в коррупции, а Департамент юстиции США вот уже 20 лет пытается найти деньги проворовавшегося премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

После “полномасштабного наступления России на Украину” в феврале 2022 г. в США из Украины значительно участились визиты официальных украинских лиц, в том числе правительственных, военных чиновников, военных и гражданских специалистов, волонтеров и др. Большинство из них, в основном, едут в Штаты с целью наладить контакты с местными американскими организациями, политиками, предпринимателями и заручиться как политической, так и финансовой поддержкой.

Судьба Украины, из последних сил сражающейся с военным монстром – Российской Федерацией, вот уже 10 лет находится в состоянии разрухи и особенно страдает от дикой коррупции внутри государства. Обретя свою политическую независимость сразу после падения Советского Союза в 1991 г., Украина так и не сумела освободится от советского менталитета, поэтому кумовство, коррупция и безнаказанность преступности остаются одними из самых вопиющих проблем украинского народа.

В частности, на днях Департамент юстиции США объявил о попытке конфисковать $200 млн у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в пользу Украины. Стоит отметить, что следственные и судебные мероприятия в коррупционном деле Лазаренко длятся вот уже почти четверть века. По оценке экспертов ООН и Всемирного банка, будучи главой правительства, Лазаренко похитил около 200 миллионов долларов. По данным Украины, Лазаренко незаконно перевел в США более 320 миллионов долларов, американские судебные органы смогли доказать перевод всего 114 миллионов долларов.

В Глобальном отчете о коррупции за 2004 год Лазаренко попал в список самых коррумпированных лидеров мира – он занял восьмое место. В Индексе восприятия коррупции 2023 года, подготовленном Transparency International, который оценивает 180 стран по шкале от 0 («высокий уровень коррупции») до 100 («очень чисто»), Украина получила оценку 36.

Кто заинтересован в визитах скандального мэра Ровно в США?

На днях “Славянскому Сакраменто” стало известно, что суд первой инстанции Украины признал мэра Ровно Александра Третяка виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, и запретил ему занимать должность на протяжении одного года. Сам Третяк назвал это дело «насмешкой над законом» и даже пытался обжаловать вынесенное решение.

Как сообщал «Славянский Сакраменто», в сентябре 2021 г. Третяк приезжал в США и посетил официальных лиц штатов Вашингтон и Калифорния. Украинский политик, в частности, встретился с мэром города Федерал Уэй, Вашингтон, а также с вице-губернатором Калифорнии Элени Куналакис.

Встречаясь за закрытыми дверьми с высокопоставленными американскими чиновниками, украинский мэр, вероятнее всего, просил помощи для Украины, вот уже третий год находящейся под постоянными обстрелами и атаками российской армии.

До своего приезда в Калифорнию Александр Третяк «отличился» у себя на родине расистскими, гомофобными и сексистскими высказываниями. Однажды он потребовал депортировать цыган из его родной области. Несмотря на, мягко говоря, сомнительную репутацию украинского должностного лица, американские официальные лица привечали его, обещая всяческую поддержку и содействие.

Так, например, спустя год после визита Третяка, шериф Сакраменто передал десятки бронежилетов, а штат Калифорния, наряду с другими американскими штатами и федеральным правительством продолжает оказывать помощь украинскому правительству в его борьбе с российской агрессией.

Скандальный украинский мэра в Сакраменто принимал активное участие в мероприятиях «Украинско-американского дома» (Ukrainian American House), основателями которого значатся не менее скандальные бизнесмены-миссионеры из Славянской миссионерской церкви «Вифания» – братья Скоць.

Также известно, что один из братьев – пастор Роман Скоць – покинул США в 2009 г. вскоре после того, как в отношении его семьи было заведено федеральное дело о попытке отмывания денег. Его транспортной фирме USKO Shipping пришлось выплатить $35 тыс. американским властям в рамках этого дела.

«Славянскому Сакраменто» удалось получить документы украинских правоохранительных органов, на основании которых Третяк потерял свою должность мэра Ровно. В частности, по информации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины (НАБУ), Третяк был обвинен в «нарушении требований по предотвращение и урегулирования конфликта интересов».

По информации украинской прессы, приговор касается одного из дел Третяка, которое связано с начислением незаконных премий и доплат одной из сотрудниц его администрации, которая во время избирательной кампании внесла 45 тысяч гривен в избирательный фонд Третяка.

Сообщается, что кроме отстранения от должности мэру назначили 6800 гривен штрафа ($165). Украинские адвокаты подчеркивают, что Третяку не удалось опровергнуть решение первой инстанции в апелляционном суде и теперь ему запрещено получать госконтракты, а также в течение трех лет после привлечения к ответственности, обвиняемый не имеет права поступать на государственную службу.

Местные СМИ активно расследуют источники приобретения роскошной недвижимости бывшего мэра, а также задают неудобные вопросы по поводу его паразитировании на военной повестке. В частности, издание “Рівне Online!” пишет, что, собирая помощь ВСУ, Третяк представляется «участником войны на востоке Украины», однако при обращении журналистов издания к местным властям, никаких документальных доказательств этому утверждению бывшего мэра представлено не было.

До своей службы на посту главы города Ровно Александр Третяк возглавлял Ровенскую духовную семинарию и академию ХВЕ, также являлся диаконом поместной церкви.

“Славянский Сакраменто” обратился с официальным запросом к Госдепу США, МИДу Украины, офису губернатора штата Калифорния с просьбой прокомментировать визит бывшего скандального мэра города Ровно в США и его отставку в Украине в связи с коррупцией. На данный момент никакого ответа не было получено.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com