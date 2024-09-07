В 2023 году правоохранительные органы Калифорнии сообщили о 1970 преступлениях на почве ненависти. Но только 5 из них были доведены до суда, согласно данным Генеральной прокуратуры Калифорнии. В 2021 году, когда в штате наблюдался тревожный всплеск насилия на почве ненависти, до суда дошло только одно дело. Более того, судьи в Калифорнии все чаще используют альтернативные наказания — занятия по изменению поведения, консультирование или возмещение ущерба жертвам — которые могут не привести к аресту или тюремному сроку.

Преступления на почве ненависти в подавляющем большинстве являются объектами преступлений на почве ненависти, в то время как евреи, мусульмане и представители сообщества ЛГБТК также сталкиваются с ростом числа нападений на почве предубеждений.

Преступления на почве ненависти, как известно, трудно доказать, говорит генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, вторя комментариям прокуроров по всей стране. На еженедельном брифинг EMS для этнических СМИ 23 августа выступили две жертвы, которые безуспешно пытались добавить обвинения в преступлениях на почве ненависти к делам своих преступников. Также присутствовала прокурор округа Санта-Клара, которая обсудила требования к доказательствам для успешных обвинений в преступлениях на почве ненависти и обвинительных приговоров, и защитник сообщества, который рассказал, почему сообщение о преступлениях на почве ненависти остается важным, несмотря на низкий уровень обвинительных приговоров.

Молодая тайско-американская барменша Кунни, в которую нападающие брызнули перцовым баллончиком, одновременно крича “Возвращайтесь в свою страну”, сказала на брифинг, что она стала жертвой преступления на почве ненависти дважды: один раз во время нападения, а затем еще раз в офисе окружного прокурора Сан-Франциско, который отказался предъявить обвинение в преступлении на почве ненависти. У девушки есть видеозапись инцидента, который произошел во время ее ночной смены в баре, где она работает в районе Тендерлойн в Сан-Франциско. Она представила прокурорам видеозапись вместе с показаниями свидетелей, которые указывают на нападение на почве расовой ненависти.

Но, по ее словам, прокуроры проигнорировали ее, заявив, что для предъявления обвинения в преступлении на почве ненависти недостаточно доказательств. Кунни запросила суд присяжных, но, офис окружного прокурора отговорил ее и от этого. Напавшая на нее девушка была арестована, но вышла под залог и теперь находится на свободе без предъявления обвинений, она живет том же в районе, что и Кунни, но запретительный судебный приказ не был выдан.

“У меня все еще посттравматическое стрессовое расстройство и панические атаки. Я хожу к психиатру каждую среду, чтобы справиться со своими симптомами. Мне это кажется очень несправедливым. Прокурор не захотел слушать мою историю,” — поделилась Кунни.

Монтанус Ратанапакди поделилась похожей историей о своем покойном отце Виче: 30 января 2021 года 84-летний старичок совершал ежедневную прогулку по своему району Сан-Франциско. Его насмерть сбил подозреваемый Антуан Уотсон, который скрылся с места происшествия. Уотсон был арестован два дня спустя и остается в тюрьме без права внесения залога. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, но обвинения в преступлениях на почве ненависти не были добавлены, несмотря на видеодоказательства жестокого нападения. Дата суда до сих пор не была назначена.

В итоге, Монтанус Ратанапакди основала организацию Justice for Vicha в память своего отца и и с целью защитить других жертв предполагаемых преступлений на почве ненависти. Она убеждена, что задержка правосудия в отношении ее отца и недоверие к правоохранительным органам приводят к тому, что многие люди не сообщают о преступлениях или инцидентах на почве ненависти.

“Как жертва, так и обвиняемый имеют право на справедливый и быстрый суд. В случае с моим отцом этого не произошло”, — сказала заместитель окружного прокурора округа Санта-Клара Эрин Уэст, ветеран-прокурор с 26-летним стажем. Он подчеркнул, что когда в ее офис поступает дело, в котором есть потенциальные элементы преступления на почве ненависти, или если жертва считает, что это преступление на почве ненависти, два прокурора рассматривают дело, чтобы определить, можно ли добавить обвинения в преступлении на почве ненависти.

По ее словам, предвзятость должна быть существенным фактором для предъявления обвинения в преступлении на почве ненависти, однако во многих таких случаях предвзятость не является мотивирующим фактором преступления.

“Данные о количестве преступлений на почве ненависти, рассмотренных в суде в любой год, неточны,” – сказала Эрин Уэст, отметив, что требуется некоторое время для сбора доказательств и передачи дел в суд. Дела о преступлениях на почве ненависти не обязательно будут рассматриваться в том году, когда они были зарегистрированы, что отражается в низком количестве данных.

“Я бы предложила нам “потрясти деревья” в Департаменте юстиции Калифорнии и посмотреть, как получить форму, которая лучше отражает количество преследуемых преступлений на почве ненависти,” — сказала она.

“Жертвы и выжившие чувствуют, что они не всегда получают справедливость, которую они ищут и которую заслуживают,” — сказала Манджуша Кулкарни, соучредитель Stop AAPI Hate и исполнительный директор AAPI Equity Alliance. Она рассказала о недавнем отчете аудитора штата Калифорния, в котором говорится, что правоохранительные органы часто не могут должным образом идентифицировать преступления как преступления на почве ненависти и не сообщают о них в Департамент юстиции. Сотрудники не имеют надлежащей подготовки для выявления преступлений на почве ненависти, сказала она.

“Сотрудники правоохранительных органов не хотят рассматривать вещи как преступления на почве ненависти, потому что они не хотят верить, что в их городе или их регионе эти преступления происходят,” — сказала Кулкарни. Она также отметила, что ненависть по отношению к жертвам из числа азиатских американцев и жителей тихоокеанских островов нередко не воспринимается как ненависть в случае с сожжением креста или граффити со свастикой.

“Исцеление может произойти за пределами зала суда,” – сказала она, подчеркнув, что инициатива Ca vs Hate может предоставить жертвам многочисленные ресурсы, способствующие исцелению, включая услуги в области психического здоровья. “Недостаточно просто преследовать в судебном порядке случаи, когда происходит ненависть. Мы должны фактически предотвратить ее возникновение в одном из самых этнически разнообразных штатов. Нам действительно нужно положить конец ненависти по отношению ко всем маргинализированным сообществам.”

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com