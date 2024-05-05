Житель городка Лид, Южная Дакота, 65-летний Джон Мюррей Роу-младший признал свою вину по одному пункту обвинения в попытке передать информацию о национальной обороне иностранному государству и трем пунктам обвинения в умышленной передаче сведений о национальной обороне, сообщает Департамент юстиции.

Согласно судебным документам, Роу почти 40 лет работал инженером-испытателем у ряда прошедших проверку оборонных подрядчиков, в связи с чем он имел допуски разного уровня – от секретного до совершенно секретного – и работал, в том числе, над вопросами, касающимися технологий радиоэлектронной борьбы ВВС США.

Во время своей работы Джон Роу совершил ряд нарушений безопасности и проявлял искренний интерес к делам России, в связи с чем был признан потенциальной инсайдерской угрозой и уволен с работы.

В марте 2020 года он встретился с агентом ФБР, выдававшим себя за агента российского правительства. На этой встрече Роу раскрыл секретную информацию о национальной обороне, которая касалась деталей работы систем электронного противодействия, используемых военными истребителями США. В течение следующих восьми месяцев он обменялся более чем 300 электронными письмами с предполагаемым агентом, подтвердив свою готовность работать на российское правительство. В одном из писем Роу раскрыл секретную информацию национальной обороны, касающуюся ВВС США.

В сентябре 2020 года Роу провел вторую личную встречу с агентом ФБР под прикрытием, в ходе которой снова раскрыл секретную информацию о национальной обороне США.

Роу был арестован 15 декабря 2021 года и помещен под стражу до суда. Но и во время своего предварительного заключения в Федеральном центре заключения Филадельфии Роу как минимум трижды раскрыл одну и ту же секретную информацию не уполномоченным ее получать лицам: своему брату, сыну и риэлтору.

Вынесение приговора назначено на 22 августа, и Роу грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Расследованием дела занимается местное отделение ФБР в Филадельфии.

Vitaly Ataev Troshin, California Local News Fellowship

Ruslan Gurzhiy, Elena Kuznetsova, SlavicSac.com