Крупный союз украинских протестантских церквей заявил о лишении сана своего епископа из-за скандалов на сексуальной почве. 10 июля этого года на сайте Украинской Евангельской Церкви (УЕЦ) было опубликовано заявление о лишении сана священнослужителя и об отлучении от церкви Петра Зализного.

“Совет епископов УЕЦ принял решение лишить сана священнослужителя и отлучить от церкви Петра Зализного. Это решение было принято в ответ на обращения от людей, пострадавших от противоправных действий сексуального характера со стороны Зализного», – говорится в заявлении Церкви.

Согласно пресс-релизу, Петр Зализный “добровольно вышел из состава УЕЦ в 2019 году, и на тот момент о его противоправных действиях не было известно».

“Однако позже в Совет Епископов поступили жалобы от пострадавших, которые побудили создать комиссию по священнослужительской этике. Комиссия, следуя библейским апостольским наставлениям, тщательно изучила дело, пригласив Зализного для дачи свидетельств. Зализный отказался от приглашения и возможности выступить перед Советом», – заявили служители УЕЦ.

Совет епископов, основываясь на информации от пострадавших и служителей, а также на учении Божьего Слова, принял решение лишить Петра Зализного сана и отлучить его от церкви. Об этом решении были уведомлены поместные церкви и конфессии.

Совет Епископов призывает Зализного “к искреннему покаянию перед пострадавшими и молится о их исцелении”.

От имени Совета епископов выступил Старший епископ УЕЦ Александр Зайцев.

Как сообщил представитель Украинской евангельской теологической семинарии (входит в состав Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины), Петр Зализный являлся членом правления вышеуказанной семинарии до 2019 года, однако с 2019 года он никак с ней не связан.

«Мы категорически осуждаем действия, в которых обвиняется Петр Зализный, поскольку они не только грех, но и уголовное преступление. Мы считаем недопустимыми случаи, когда потерпевшие от насилия не находят защиты и поддержки в церкви или организации. Подобные грехи и преступления должны быть выявлены и осуждены независимо от статуса лиц, совершаемых ими», – говорится в сообщении духовной семинарии.

Богословская организация заверяет, что ее представителями предпринимаются всевозможные меры с целью предотвратить подобные инциденты в будущем. Одновременно всех лиц, “пострадавших от действий Петра Зализного, призывают обратиться в правоохранительные органы”.

«Славянскому Сакраменто» не удалось связаться с Петром Зализным для подтверждения вышеизложенной информации. Также неизвестно, отреагировали ли местные правоохранители на публикацию пятидесятнической епархии.

Согласно открытым данным, Зализный активно участвует в политической и общественной жизни Украины в сфере поддержки военнослужащих ВСУ, а также в церковной жизни украинских общин, в том числе в их богословском образовании, миссионерской деятельности и работе с детьми.

В состав Украинской Евангельской Церкви входят около 200 церквей, сотни священнослужителей, различные благотворительные фонды и реабилитационные центры. Союз церквей также активно участвует в поддержке капелланского служения в Украине. На протяжении долгого времени, вплоть до 2020 года, старшим епископом, возглавлявшим УЕЦ, являлся Василий Федорович Райчинц.

Семинария расположена в Киеве, действует при поддержке Ассамблеи Божьей Австралии и аккредитована Европейской евангельской аккредитационной ассоциацией и Министерством образования и науки Украины, сотрудничает также с Лондонским теологическим институтом («London School of Theology») и рядом других международных и американских организаций.

С момента своего основания в 1991 г. образовательное учреждение подготовило сотни пасторов и служителей для протестантских церквей Украины.

Это не первый сексуальный скандал, который сотрясает украинские протестантские церкви: ранее «Славянский Сакраменто» сообщал о подобном случае в Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской (УЦХВЕ).

Руслан Гуржий, SlavicSac.com