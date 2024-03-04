24 пятидесятнических пастора убиты с начала войны в Украине

В украинском городе Купянск в результате авианалета погиб пастор Украинской церкви христиан веры евангельской (УЦХВЕ). Об этом сообщает пресс-служба религиозного объединения.

Согласно опубликованному сообщению, 28 февраля в Купянске (Харьковская область) произошел авианалет российских вооруженных сил, в результате чего была разрушена часть зданий в центре города. От взрыва авиабомбы ФАБ-500 пострадало здание “Церкви Иисуса Христа”, несколько жилых домов и кафе. В результате атаки погибли два гражданина, еще пятеро ранены.

По информации местных властей, в числе погибших было обнаружено тело 58-летнего пастора пятидесятнической “Церкви Иисуса Христа” – Юрия Климко. По словам заместителя епископа областного объединения УЦХВЕ Петра Лобойко, за полчаса до российской атаки в церкви закончилась утренняя молитва.

“В момент взрыва в церкви находилась жена пастора, которая не пострадала, благодарим Бога!” – прокомментировал трагическое происшествие Лобойко.

“Пастор Юрий и его команда с самого начала войны помогали военным, служили душепопечителями и оказывали помощь семьям участников АТО. Он пережил российскую оккупацию, много служил для местного сообщества и активно распространял Евангелие”, – свидетельствует пастор Лобойко.

Правоохранительными органами Украины ведется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанного с умышленным убийством.

По информации представителей УЦХВЕ с начала войны в Украине 24 священника этой организации были убиты.