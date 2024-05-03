Российские военнослужащие «вошли на авиабазу в Нигере, где размещены американские войска», сообщил агентству Reuters высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Ранее военная хунта, правящая этой западноафриканской страной, приказала США вывести почти 1000 военнослужащих из Нигера, которая до переворота в прошлом году была ключевым партнером Вашингтона в борьбе с повстанцами, убившими тысячи людей и заставившими миллионы стать беженцами.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США, выступавший на условиях анонимности, заявил, что столкновения российских сил с американскими войсками не произошло, так как россияне использовали отдельный ангар на авиабазе 101, которая находится рядом с международным аэропортом Диори Амани в Ниамее, столице Нигера.

«(Ситуация) не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе управляемая», – сказал чиновник.

После переворота в стране американские военные перебросили часть своих сил в Нигере с авиабазы 101 на авиабазу 201 в городе Агадес. Пока неясно, какая военная техника США осталась на авиабазе 101.

Соединенные Штаты построили авиабазу 201 в центральном Нигере, потратив более 100 миллионов долларов. С 2018 года она использовалась для борьбы с боевиками «Исламского государства» и филиала «Аль-Каиды» — «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь Муслимин» (ДНИМ) — с помощью военных дронов.

VOA