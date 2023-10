Растет напряженность между славянскими общинами в США

“У меня есть вопрос: почему в “Славянском Сакраменто” должно принимать участие русско-говорящее население Сакраменто”? Так звучала недавняя публикация в нашей общественной группе на Фейсбуке.

Прозвучав в Сакраменто, в одной из крупнейших славянских общин в США, этот комментарий отражает нарастающее напряжение, вызванное вторжением России в Украину в 2022 году.

“Славяне – это поляки, словаки, белорусы, украинцы! Должны ли мы учить русский здесь? – продолжает автор поста. – Почему язык агрессора должен объединять сегодняшних славян?”

Термин “славянский” охватывает широкий спектр национальностей, культур и языков, включая русский язык, служивший в Советском Союзе основным языком общения, соединяя различные языковые группы и народности. Волна советских эмигрантов в Америку в 1980-х годах привела к росту славянского сообщества в Сакраменто. Этот рост продолжился после падения Советского Союза в 1989 году.

С началом войны в Украине в 2022 г. в США прибыло еще около 270 000 эмигрантов, большинство из них – беженцы из Украины, поселившиеся в таких местах как Сакраменто, который, согласно Бюро переписи населения США, является домом для более чем 6 000 иммигрантов из России и 18 000 иммигрантов из Украины. Около 30 000 жителей говорят на русском языке как на родном, в то время как около 16 000 говорят на “украинском или другом славянском языке”.

По мере продолжения боевых действий с российскими авианалетами, уничтожающими города и культурные памятники Украины, раскол углубляется, и звуки призывов к полному запрету русского языка в столице Украины Киеве находят отголоски и здесь, в Калифорнии.

После оригинальной публикации на Facebook последовала оживленная дискуссия, которая происходила на украинском и русском языках. Комментарии чередовались между теми, кто приветствовал заявление, называя русский язык языком “оккупантов”, и теми, кто обвинял автора в дискриминации и “расизме”.

“Здесь в Калифорнии русский язык не является языком агрессора”, – гласил один из многочисленных ответов. “На русском языке говорят белорусы, молдаване, гагаузы, а также многие поляки, румыны, болгары, сербы и даже монголы”. Как продолжил комментатор, в общинах на севере Америки русский язык остался основным для нескольких поколений иммигрантов.

На самом деле не все разделяют одну и ту же точку зрения на вторжение России. Группа The Voices of Russian Opposition in Sacramento – это активисты, родившиеся в России, выступающие против войны в Украине и критикующие действия Москвы.

“Я очень благодарна за моих русских друзей, которые думают так же, как и я, которые делают все, что могут, чтобы помочь Украине победить, и мы будем продолжать делать это”, – сказала главный организатор группы Анна Бербенева местному телерадиовещателю.

Выходец из России Сергей Теребков – основатель Славянско-американской торгово-промышленной палаты в Сакраменто говорит, что не видел никаких проблем между русско- и украиноговорящими в общине, хотя недавний инцидент между группой молодых русских и украинцев в июле этого года, похоже, свидетельствует об обратном.

Ранее произошел конфликт между соседями в штате Вашингтон, где одна российская семья написала на своих гаражных воротах лозунг, приветствующий действия ЧВК “Вагнер” и поддерживащий военные усилия Москвы. Дом несколько раз атаковали украинские иммигранты, которые также угрожали уничтожить бизнес владельца.

Редакция “Славянского Сакраменто” получила аудиозапись обращения местного жителя в полицию с просьбой “разобраться с ситуацией”. Звонивший был обеспокоен и выразил опасения, что напряжение в общине не утихнет, пока заявление на гаражных воротах будет продолжать беспокоить соседей.

“Вы фашисты! В Америке вам не место! Убирайтесь в Россию!” – такими были некоторые из оскорблений, брошенные недовольными соседями в ходе одной из стычек. Позже дом был облит краской; гаражные ворота покрасили желтым и синим – цветами украинского флага, а семейный Volkswagen был поврежден, колеса проколоты, и его тоже облили краской и забросали яйцами.

“Обитатели дома живут в страхе, так как толпа из двадцати-тридцати человек в масках угрожает им,” – сообщил полиции хозяин дома.

Прежде чем уйти на пенсию в начале этого года, глава Центра изучения ненависти и экстремизма Калифорнийского государственного университета в Сан-Бернардино, Брайан Левин провел три десятилетия, изучая рост агрессивных групп в США. На недавнем совещании он отметил сильную корреляцию между международными событиями, такими как война в Украине, а также недавним конфликтом между Израилем и Палестиной, и увеличением межэтнической ненависти.

Ссылаясь на последние данные ФБР, Левин указал на общий восходящий тренд в преступлениях ненависти, которые увеличились на 6,9% в 2022 году. Он также указал на всплески числа вышеуказанных преступлений, следовавших за атаками 11 сентября и убийством Джорджа Флойда.

“Преступления на почве ненависти не только растут, но и эти всплески становятся более продолжительными,” – сказал Левин, добавив, что “существует массовая недооценка” среди “иммигрантских и иноязычных общин”.

Между тем, Департамент юстиции штата Калифорния выпустил брошюры с информацией о том, как выявлять и сообщать о подобных преступлениях, а также о предоставляемых услугах жертвам преступлений из ненависти на двадцати четырех языках, включая русский, украинский и армянский.

Руслан Гуржий, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.