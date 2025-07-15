14 июля были опубликованы результаты ежегодного подсчёта бездомных в Лос-Анджелесе — впервые за всю историю наблюдений отмечено снижение числа людей, живущих на улице, второй год подряд. Об этом сообщила мэр города Карен Басс в редакцию «Славянский Сакраменто».

Согласно официальным данным, уличная бездомность сократилась на 17,5% с декабря 2022 года — момента вступления мэра в должность. Это самое значительное снижение с начала ведения статистики в 2005 году.

Карен Басс назвала ключевым фактором прогресса смену стратегии в борьбе с кризисом. «Долгое время людей оставляли на улицах, ожидая завершения строительства постоянного жилья. Это лишь усугубляло их положение», — заявила мэр.

Новая тактика администрации предполагает предоставление временного жилья параллельно с ускоренным строительством постоянных жилых объектов. Одной из центральных программ стала Inside Safe, благодаря которой тысячи бездомных получили крышу над головой. Власти также ликвидировали более 100 стихийных лагерей по всему городу.

Особое внимание уделяется устранению бюрократических барьеров при получении жилья и строительству более 30 000 новых квартир для малообеспеченных. Город продвигает инициативу LA4LA, а также программы предотвращения выселений при поддержке Фонда мэра.

«Результаты этого года — доказательство того, что только совместными усилиями можно добиться реальных изменений», — подчеркнула Басс.

По последним данным, число всех видов временных укрытий — палаток, автомобилей, фургонов и жилых трейлеров — снизилось на 13,5%. Количество людей, получивших постоянное жильё, достигло рекордного уровня.

«Моя решимость бороться с этой гуманитарной проблемой только укрепляется. Мы не остановимся, пока каждый ангеленос не получит дом», — заключила мэр.

Лос-Анджелес продолжает демонстрировать пример системного подхода к решению проблемы бездомности — через инновации, межведомственное сотрудничество и поддержку уязвимых групп населения.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship