Лавров предостерёг США, Южную Корею и Японию от наращивания военного давления на КНДР и Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь с визитом в КНДР, выступил с резким заявлением в адрес США, Южной Кореи и Японии. По его словам, попытки этих стран использовать свои альянсы против России и Северной Кореи являются опасными и недопустимыми. Он отметил, что Пхеньян сделал важные выводы ещё до ударов США и Израиля по Ирану, что, по мнению Москвы, удерживает потенциальных противников от применения силы против КНДР.

«Мы предостерегаем от попыток использовать трёхстороннее сотрудничество США, Японии и Южной Кореи как инструмент давления на КНДР и Россию», — заявил Лавров по итогам переговоров с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи в Вонсане.

Тем временем, в Джакарте госсекретарь США Марко Рубио выразил обеспокоенность отсутствием прогресса в переговорах по Украине. В ходе встречи с Лавровым он подчеркнул, что администрация Трампа намерена добиваться дипломатического урегулирования. «Мы ищем пути к миру и продолжаем диалог. Сегодняшняя встреча дала идеи, которые я передам президенту», — сказал Рубио.

Он также подтвердил, что США не прекращают помощь Украине, несмотря на временную паузу в поставках боеприпасов, связанную с ситуацией на Ближнем Востоке. По его словам, поставки продолжаются, а союзникам по НАТО предложено делиться средствами ПВО.

В Вашингтоне обсуждают новые санкции против России, подчеркнул Рубио. Он отметил, что президенту необходима гибкость в применении давления, чтобы добиться результатов в переговорах. В завершение он выразил надежду, что Москва представит чёткий план завершения войны, и указал на скрытую поддержку России со стороны Китая, которая станет темой обсуждения на ближайшем форуме ASEAN.