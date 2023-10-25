Владимир Пигида задержан после столкновения с ФБР

Выходец из Украны Владимир Пигида был признан виновным в декабре 2022 года в создании масштабной мошеннической схемы, но не явился на слушание по вынесению приговора, которое было назначено на 4 августа 2023 года.

В Южной Флориде после нескольких часов столкновения с ФБР арестован создатель аферы по схеме Понци – Владимир Пигида.

В декабре 2022 года Владимир Пигида, житель района Майами, который ранее проживал в Бельвью, Вашингтон, был признан виновным присяжными в Северном округе Вашингтона по 26 уголовным статьям, включая заговор, мошенничество и мошенничество при банкротстве.

С помощью своей схемы Пигида обманул тысячи жертв на сумму 11 миллионов долларов. Пигида и его жена управляли схемой по электронной почте “Trend Sound Promoter”, предоставляя работу на дому, которая в конечном итоге обрушилась, однако прежде они потратили деньги компании на покупку домов, дорогих машин и яхты.

4 августа 2023 года Пигида не явился на слушание по вынесению приговора перед окружным судом в Сиэтле. Был выдан ордер на его арест. Пигида – натурализованный гражданин США, родившийся в Украине.

Пигида должен предстать перед окружным судом США в Форт-Лодердейле в четверг. Прокуроры будут ходатайствовать о его задержании и передаче в Западный округ Вашингтона.

Ранее сообщалось о вынесении 3-летнего срока супруге осужденного Марине Бондаренко в параллельном деле. Она отбывает наказание в тюрьме Западной Вирджинии.