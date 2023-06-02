Аубурн – Бахмут: противостояние в американской диаспоре

Эхо войны в Украине докатилось до провинциального американского города: жительница города Аубурн столкнулась с нападками, написав пророссийский лозунг на гаражных воротах своего дома.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто», инцидент произошел в одном из спальных районов г. Аубурн, штат Вашингтон, жительница которого разместила на гаражных воротах своего дома надпись «Бахмут наш…».

Разгневанные соседи, по всей видимости, являющиеся выходцами из Украины, обступили жилище иммигрантки из России и потребовали убрать надпись, как оскорбляющую их патриотические чувства.

«Я думаю, что вам в этой стране нету места, – прокомментировал позицию хозяйки дома с провокационной надписью один из соседей. – в Бахмут тогда езжайте! Увидите сколько детей там погибло! Это надо быть дебилом, чтобы написать такой месседж. Вы фашисты, русские!»

С другой стороны ворот гаража можно различить заглавные буквы “V” и “Z”, широко используемые частями российской армии в войне с Украиной и популяризируемые в российских СМИ.

Собравшаяся напротив дома толпа активистов высказывала упреки и недовольство надписями на гараже.

«Таким как вы не место здесь! Чемодан – вокзал – Россия!» – и прочие лозунги неслись из-за камеры.

Женщина пыталась парировать в адрес набросившихся на нее толпы активистов:

«Чемодан – вокзал – фронт! Взяли оружие и пошли воевать! Вы только можете толпой шататься здесь…»

На днях основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии города «Бахмут».

Как известно, ЧВК «Вагнер» по законам ряда европейских государств является террористической группой, а в январе этого года США признали “ЧВК Вагнера” «транснациональной преступной организацией».

СМИ сообщают, что вскоре после размещения пророссийской надписи на гаражной двери на 39-й авеню появились граффити, а дом россиянки систематически забрасывают яйцами. Также на территории дома появился также украинский флаг. По свидетельству очевидцев, у припаркованного у гаража автомобиля колеса оказались пробитыми.

“Славянский Сакраменто” обратился в местную полицию с просьбой прокомментировать происходящее.