Администрация Трампа выпустила новую директиву, отменяющую слушания по залогу для нелегальных иммигрантов, ожидающих депортации, сообщает The Washington Post. Эта мера может привести к длительному содержанию под стражей миллионов людей и означает значительный сдвиг в иммиграционной политике. Ожидается, что нововведение столкнётся с судебными исками.

8 июля временный директор ICE Тодд Лайонс выпустил меморандум, в котором поручил сотрудникам удерживать нелегальных иммигрантов под стражей на весь период рассмотрения их дела о депортации. Политика распространяется на иммигрантов, незаконно въехавших в США за последние несколько десятилетий, включая периоды предыдущих администраций.

Слушания по залогу, ранее доступные многим иммигрантам, теперь запрещены, за исключением редких случаев, когда офицеры ICE предоставляют временное освобождение. Изменение основано на новой интерпретации иммиграционного законодательства, которая требует содержания под стражей после ареста.

Конгресс недавно одобрил выделение 45 миллиардов долларов на расширение вместимости ICE до 100 000 мест для содержания под стражей в сутки. Юристы по иммиграционным делам сообщают о массовых отказах в залоге в судах по крайней мере шести штатов, включая Нью-Йорк и Джорджию.

Критики утверждают, что политика нарушает право на справедливое судебное разбирательство и непропорционально затрагивает долгосрочных жителей с глубокими семейными связями в США.

Таким образом, новая директива администрации Трампа меняет правила игры в иммиграционном контроле, увеличивая число тех, кто может оставаться в заключении на протяжении всего судебного процесса.