14 июля на 87-м году жизни скончался известный американский пастор и богослов Джон Макартур. Как сообщили в Grace Community Church, причиной смерти стало воспаление лёгких, перенесённое на прошлой неделе.

Макартур посвятил 56 лет служению, был пастором церкви в Калифорнии, президентом The Master’s University и основателем The Master’s Seminary. Его проповеди через проект Grace to You вдохновили миллионы людей по всему миру, заявили представители церкви.

Он оставил супругу Патрисию, четырёх детей, пятнадцать внуков и девять правнуков. Церковь призывает молиться за семью и помнить слова пастора: «Для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение».