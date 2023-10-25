Палата представителей США избрала нового спикера – им стал Майк Джонсон

51-летний республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон (Mike Johnson) набрал необходимые 217 голосов Палаты представителей для избрания. Джонсон заявил, что помощь Израилю станет первым законопроектом, который он поставит на голосование.

Новый спикер Палаты представителей – убежденный консерватор, юрист по образованию, специалист по конституционному праву.

В первой речи после своего избрания, Джонсон заявил о нерушимой поддержке Израиля, необходимости охраны южной границы США и сокращения американского национального долга.

Джонсон был избран в Конгресс США в 2016 году. Он представляет 4-ый округ штата Луизиана, в котором проживает около 760 тыс. человек. Джонсон женат, у него четверо детей.

Будучи религиозным человеком и социальным консерватором, Джонсон является противником однополых браков и сторонником запрета абортов.

Джонсон ранее выступал против предоставления помощи Украине. В частности, в мае 2022 года голосовал против выделения Киеву пакета помощи на $40 млрд.

Малоизвестный конгрессмен поднялся по карьерной лестнице, возглавляя консервативный Республиканский исследовательский комитет и занимая пост заместителя председателя республиканской конференции Палаты представителей.

Джонсон входит в состав судебного комитета Палаты предствителей (возглавляет подкомитет по конституции), комитета по вооруженным силам, и недавно созданного специального комитета по ограничению влияния федерального правительства.

«Мы восстановим доверие к этому органу [Палате представителей]. Мы будем продвигать всеобъемлющую консервативную политическую программу, бороться с пагубной политикой администрации Байдена и поддерживать наших союзников за рубежом», – говорится в заявлении Джонсона, сделанном вскоре после голосования.

Президент США Джо Байден поздравил нового спикера, признав, что у него с Джонсоном есть «реальные разногласия по важным вопросам», но предложил «прилагать взаимные усилия, чтобы найти точки соприкосновения везде, где это возможно».

Джонсон является сторонником бывшего президента Дональда Трампа и был одной из ключевых фигур в Палате представителей в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Джонсон представил аргумент, что изменения в процедуре голосования в некоторых штатах во время пандемии Ковида-19 были неконституционными, и это стало основным аргументом при попытке блокировать сертификацию выборщиков в пользу победившего на выборах Джо Байдена.

В среду за кандидатуру Джонсона на пост спикера проголосовали 220 республиканцев из 221. Для победы необходимо было собрать 217 голосов. Республиканцы имеют незначительное большинство в Палате представителей.

Избрание нового спикера произошло спустя 22 дня после того, как Палата представителей впервые в истории США проголосовала за отстранение спикера – республиканца Кевина Маккарти.

Русская служба «Голоса Америки»