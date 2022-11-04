Война в Украине делает русскоязычных жителей мишенью преступлений на почве ненависти

С момента своего открытия в 2015 году русский ресторан «Пушкин» в Сан-Диего, как и многие по всей стране, стал местом, где мигранты могут предаться кулинарным воспоминаниям о родине: блины, борщи, красная и черная икра, а также географически-тематические возлияния.

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В продуктовых магазинах, которые нередко соседствуют рядом, продаются продукты, знакомые славянским переселенцам: сало, гречка и «сельдь под шубой». Такие магазины обычно называют “русскими”, хотя владельцами бизнеса могли быть молдаване, украинцы или армяне, потому что всем, включая американцев, было ясно, что эти магазины продают товары и продукты из Восточной Европы.

Для многих иммигрантов, приехавших в США во второй половине прошлого века из стран бывшего СССР — Армении, Белоруссии, Грузии, Украины, Молдовы, Казахстана, России и др. — русский язык является общим языком общения.

Но после вторжения России в Украину 24 февраля ситуация для владельцев бизнесов с русским названием сильно изменилась: они стали объектами ненависти, включая физические и словесные оскорбления.

Вынужденные переименования бизнесов

Айку Газаряну, этническому армянину, владеющему “Русский ресторан Пушкин” Pushkin Russian Restaurant, названный в честь известного писателя, поступали сообщения с похожим содержанием “Вы, отвратительные русские”, и даже угрозы – один человек на странице ресторана в Facebook обещал “прийти и взорвать ресторан”.

Владельцу ресторана советовали сменить название своего бизнеса, но он решил этого не делать, так как знает, что его русскоязычные клиенты не поддерживают войну.

“Русский ресторан Пушкин поддерживает украинский народ и его выбор в пользу свободы, выбор в пользу своей жизни и возможность управлять своей страной,” — сказал он.

Например, ресторан в Кармайкле, принадлежащий уроженцу Молдовы Александру Сырбу, сменил название с “Русский ресторан Жар-птица” на “Ресторан восточноевропейской кухни Норок”. (Переименование не было связано с угрозами в адрес владельцев, это была инициатива владельца бизнеса).

“Мы не хотим поддерживать Россию и то, что они делают, потому что мы не считаем это правильным. Мы не хотим быть как русские,” — объяснил свое решение Александр Сырбу.

Украинский механик Джей Шелудько был вынужден сменить название своей мастерской Russian Wrapz на Hussle Customs после того, как стал получать оскорбления и угрозы по телефону и в интернете из-за того, что в названии его компании было слово «русский».

“Я украинец. Я не русский, но всю жизнь говорю по-русски,” – сказал Джей Шелудько.

Разжигание ненависти на Facebook

Ряд групп в Facebook для иммигрантов изменили свои названия, убрав слово “русский” или уточнив “для русскоязычных иммигрантов”. Более того, по словам администратора крупнейшей русскоязычной женской группы в США, ранней весной сама соцсеть стала сдерживать активность группы, в названии которой было слово “русская”.

В русскоязычных закрытых группах на Facebook мамы-мигрантки делились своими историями о том, как их дети, рожденные в США, подвергаются насмешкам и оскорблениям, таким как «фашисты» или «дети фашистов», от своих одноклассников, что, конечно же, очень расстраивало и пугало как детей,так и их мам.

Переименованием и вербальными оскорблениями дело не ограничилось. В апреле одном из баров Бруклина произошло чрезвычайно неприятное происшествие: в июне украинцу было предъявлено обвинение в покушении на убийство на почве ненависти за то, что он напал на другого человека, которого он посчитал русским, но который оказался украинцем из восточной части Украины. Жертве наложили 17 швов на шею и лицо после того, как нападавший разбил о него две пивные бутылки.

Окружной прокурор Гонсалес заявил: “Этот подсудимый якобы пытался убить невиновного украинца, которого он считал русским, в ненавистной и жестокой ярости”.

Отчет о преступлениях на почве ненависти не включают русскоязычных жертв

Годовой отчет Министерства юстиции Калифорнии о преступлениях на почве ненависти в Калифорнии 2021 г. показывает, что общее количество сообщений о преступлениях на почве ненависти увеличилось на 32,6% по сравнению с 2020 г. Эта статистика пока не содержит данных о преступлениях и инцидентах в отношении русскоязычных иммигрантов.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Башелет отметила, что после вторжения России в Украину “в ряде стран наблюдается рост русофобии”.

Органы правопорядка напоминают, что преступления на почве ненависти, предвзятое поведение, угрозы и другие виды правонарушений наказуемы, поэтому о них следует немедленно сообщать. Срок давности за преступления на почве ненависти, когда нарушители могут быть привлечены к ответственности, составляет три года.

Мотивированная предубеждениями ненависть к русским достигла высокого уровня, когда член палаты представителей Эрик Суолвелл в интервью CNN предложил “выгнать всех российских студентов” из университетов в отместку президенту России Владимиру Путину. Он также предложил “закрыть их посольство в США”.

Предложение политика получило много положительных откликов и ретвитов в Twitter.

Но с другой стороны, Калифорнийский университет в Беркли, в котором обучается более трехсот российских студентов, предоставил им ресурсы, к которым они могут обратиться, если столкнутся со злобной риторикой. Многие из студентов признавались, что чувствовали себя отчужденными от своих одноклассников и от американского общества после вторжения России.

Директор международного отдела Калифорнийского университета в Беркли Айвор Эммануэль написал студентам “быть осторожными и бдительными, когда они находятся на улицах”.



“Славянский Сакраменто” также регулярно получает предложения или требования прекратить печатать новости на русском языке, потому что “русский язык — это язык агрессора”. В личных сообщениях мы часто встречаем оскорбительные сообщения из-за использования русского языка.

Евгений Онегин

Нападки на все русское не обошли стороной и русскую культуру в Калифорнии. В конце сентября в Опере Сан-Франциско состоялась премьера оперы “Евгений Онегин” всемирно известного русского композитора П.И. Чайковского по роману великого русского поэта XIX века А.С. Пушкина. По разным данным, на премьеру пришло около 3000 человек.

В постановке оперы “Евгений Онегин” приняли участие представители Америки, Греции, Канады, Италии и России; Опера Сан-Франциско заблаговременно сделала заявление, осуждающее войну в Украине и агрессию России.

В апреле 2022 года Елена Корчова, профессор музыковедения Национальной музыкальной академии Украины, внесла свой вклад в непрекращающиеся дебаты о том, следует ли Киевской музыкальной академии имени Чайковского отказаться от своего тезки.

Корчова писала: “Наш враг ни в коем случае не сам Чайковский, а только его симулякр, Советский и Путинский одноименного идеологического бренда, привязанность к которому буквально связывает нам руки, лишает нас свободы, превращает в заложников мертвой традиции”.

Однако, несмотря на все это, украинские активисты собрались на премьере перед зданием Оперы Сан-Франциско, произносили антивоенные лозунги и призывы отменить русскую культуру.

Любовь побеждает ненависть

Для русских иммигрантов война в Украине также стала трагедией, потому что у многих из них есть родственники и друзья в Украине, которые погибли, оказались ранеными, кто-то потерял свой дом. Вот почему немалое количество американских бизнесов, принадлежащие русским, искренне поддерживают Украину в ее борьбе за территориальную целостность и независимость и помогают этой раздираемой войной стране.

Например, владелица отмеченного звездой Мишлен русского ресторана The Birch & Rye в Сан-Франциско Аня Эль-Ваттар собрала более $100 000 долларов в виде пожертвований для World Central Kitchen в Украине.

Русская баптистская церковь в Западном Сакраменто помогает украинским беженцам, члены церкви активно принимают мигрантов в своих домах.

И такая помощь не единична. Многие россияне, иммигрировавшие в США, организуют митинги в поддержку Украины, занимаются сбором средств, собирают одежду, лекарства и иную помощь для отправки в Украину. Они также помогают украинским беженцам обосноваться в Калифорнии, потому что русским больно и стыдно видеть, что российское государство во главе с Владимиром Путиным пытается уничтожить Украину, и они категорически против войны.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com