Стартовал приём заявок на участие в конкурсе Miss & Mrs. European Universe 2026. К участию приглашаются красавицы в возрасте от 21 до 45 лет. Обязательное условие — прикрепить к заявке свою фотографию, в противном случае она рассматриваться не будет.

Участие в конкурсе — это шанс заявить о себе, выйти на широкую аудиторию и открыть новые горизонты в карьере. Организаторы подчеркивают: на этом событии встречаются лучшие из лучших — знаменитости, кинозвёзды, бизнесмены, политики и спортсмены. По традиции, финал состоится 26 февраля 2026 года в культурном комплексе Taglyan Complex в Лос-Анджелесе.

Победительницы и амбассадоры конкурса получают возможность участвовать в неделях моды в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Майами и других городах, выходят на подиум Metropolitan Fashion Week, присутствуют на церемонии вручения премий Эмми, а также участвуют в Голливудском рождественском параде, где поздравляют Америку с Рождеством в прямом эфире национального телевидения США.

Предыдущий конкурс Miss & Mrs. European Universe 2025 прошёл 22 февраля и стал настоящим праздником красоты и вдохновения, несмотря на бушующие пожары в Южной Калифорнии. В нём приняли участие 15 участниц. На сцену они выходили в нарядах от Von Vemian, купальниках от Jessica Angel и вечерних платьях от Sandra Iskandar. Одной из самых ярких конкурсанток стала Олена Дорош из Черновцов, Украина — бывший психолог, переехавшая в Лос-Анджелес ради своей мечты. Она и стала победительницей. Второе и третье места заняли россиянки Татьяна Харина и Аэлита Баширова. Приз зрительских симпатий получила Надежда Колесник из Сибири.

Организаторы и кастинг-директоры конкурса — голливудский фотограф и продюсер Геннадий Котлярчук и Евгения Гул — подчёркивают, что конкуренция в Голливуде невероятно высокая, но именно здесь рождаются новые звёзды. Поэтому, если вы живёте в Америке, но родом из Европы, уверены в себе, талантливы и мечтаете стать следующей Miss или Mrs. European Universe — подавайте заявку уже сейчас.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship