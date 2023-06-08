“Славянскому Сакраменто” удалось обнаружить документы полиции штата Вашингтон, которые могут свидетельствовать о так называемой “расовой ненависти” между выходцами из России и Украины.

Как свидетельствуют документы правоохранительных органов, попавшие в редакцию “Славянского Сакраменто”, с семьей выходца из России Максимуса Бугиева, проживающего в одном из спальных районов Аубурна (шт. Вашингтон), произошел ряд событий, которые можно квалифицировать как преступление на почве ненависти.

По информации местных правоохранительных органов, в мае этого года супруга Максимуса Бугиева разместила надпись на воротах гаража семейного дома: “Бахмут наш, спасибо, Вагнер!”, которая была сделана изоляционной лентой. Рядом с надписью висел небольшой флаг Российской Федерации.

Полицейские несколько раз прибывали на вызов хозяина дома, утверждавшего, что напротив его жилища постоянно “патрулировали” подозрительные автомобили, а местная украинская диаспора требовала убрать российскую символику.

В редакцию “Славянского Сакраменто” также попала аудиозапись одного из местных жителей, который обратился в полицию с просьбой прислать офицера, чтобы “разобраться с ситуацией”. Звонивший был озабочен сложившейся ситуацией и высказывал опасения, что напряжение в общине не спадет пока надпись будет продолжать тревожить соседей.

Однако диспетчер посоветовал неравнодушному гражданину не эскалировать ситуацию: “Мирно протестовать вы можете, однако, согласно Конституции, данный владелец имеет высказывать собственное мнение.”

“Бугиев заявил, что он и его жена – русские, и они написали данный месседж на русском языке на двери своего гаража в поддержку российской армии против Украины… «Вы фашисты», «вам не место в Америке», «уезжайте в Россию», такие лозунги слышал Бугиев от протестующих в свой адрес и адрес своей семьи.

Несмотря на то, что хозяева убрали провокационную надпись, они столкнулись с серьезным противостоянием со стороны украинской общины. В частности, их гараж исписали желтой и голубой краской, дом забросали сырыми яйцами, а припаркованный на дороге гаража автомобиль Volkswagen помяли, прокололи колеса, также облили краской.

В итоге, иммигранты из России теперь живут “в страхе, так как толпа угрожающих им людей в масках достигала 20-30 человек”, говорится в рапорте полиции.

“Мать Бугиева, которая живет в Украине, позвонила, чтобы сообщить Бугиеву, что его домашний адрес и фотографии его и его жены были во всех украинских новостных программах, в которых говорилось о том, что он написал на двери своего гаража. Она позвонила, потому что боялась за его безопасность, поскольку репортаж был в Тик-Токе и распространялся с призывами преследовать Бугуева и “заставить его собрать чемоданы и покинуть США”.

Бугиев также сообщает, что номер его телефона был опубликован онлайн, и ему звонили неизвестные, угрожали, заявляя, что они собираются выжить его из бизнеса”.

В настоящее время Бугиев и его жена не чувствуют себя в безопасности дома и планируют пожить некоторое время в гостинице.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com