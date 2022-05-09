Украина накануне Судного дня?

В Украину попал я аккурат под 9 мая – день, когда в России и других постсоветских странах традиционно широко отмечается «День победы над нацистской Германией в ВОВ». Дело в том, что последние десятилетия Кремль активно усиливал военную риторику, массивно накачивая население России незатейливой военной пропагандой и откровенно паразитируя на бывших заслугах СССР в ходе Второй мировой войны. И, как результат, сегодня Украина находится в ожидании возможного «судного дня» со стороны РФ.

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Стоит заметить, что не только соседняя Польша, но и другие страны Европы и всего мира активно поддерживают Украину в ее борьбе с российской военной агрессией. В Лиссабоне (Португалия), например, на здании центрального городского рынка размещены гигантского размера «жовто-блакiтные» баннеры с хештегом #nowar.

На здании напротив, на строительных лесах, развевается огромный плакат с надписью F**kPutin. И так – по всей Европе. Вот уже два месяца, как Украина – в глобальных мировых трендах, более того – украинцев сегодня поддерживают буквально все население мира – от калифорнийской Долины Напа до французского Прованса. С российским монстром считает своим долгом сражаться теперь каждый гражданин свободного мира.

Когда я улетал из США, там, на военной базе Пендлтон в Южной Калифорнии, американские военные грузили крупнокалиберные гаубицы для украинской армии. Другая, база отгружала бронетранспортёры, третья – очередную партию Джавелинов, а полицейские всей страны активно продолжают собирать бронежилеты для украинских бойцов. Американские церкви и общественные организации отправляют эшелоны гуманитарных грузов в Восточную Европу.

Помощь беженцам в США и Европе

В то время, как правительство США пообещало предоставить возможность 100 тысячам украинских беженцев немедленно и беспрепятственно приехать в страну, Европа уже приняла миллионы иммигрантов из Украины. Они здесь всюду – от Лиссабона до Кракова. Что примечательно, на каждом, даже провинциальном, европейском вокзале оборудована стойка приема и помощи беженцам: здесь помогают с информацией, билетами, логистикой и даже раздают еду и продукты питания.

Правительства и население европейских стран особенно щедры и открыты для помощи вынужденным переселенцам – беженцам из Украины предоставляют жилье (зачастую в местных церквях, школах и прочих государственных и общественных учреждениях), питание и даже работу. В польском Кракове, который находится в нескольких часах езды от украинского Львова, на автобусном вокзале, например, вывешены гигантские рекламные щиты, предлагающие работу для украинцев.

Также, на вокзале Кракова, узнав, что я направляюсь в Украину, волонтеры радушно помогли мне с логистикой, снабдив в дорогу большим пакетом немецкого печенья и польскими яблоками.

В то же время таксист Убера, украинец по национальности, наотрез отказался говорить со мной на русском языке, а английским он не владел. Правда, узнав, что я также являюсь беженцем, только из соседней Беларуси, и что я целиком поддерживаю народ Украины в его борьбе за независимость, мой собеседник сменил свой тон на более дружелюбный.

В большом 40-местном автобусе в компании украинских беженок с детьми, возвращающимися домой, я пересек границу Польши и Украины.

Задержки и очереди на границе

Польские пограничники на украинской границе сегодня являются шикарным примером великодушия, тотального сострадания (иначе не скажешь) и воистину христианского милосердия. Эти люди сегодня работают круглые сутки каждый день недели, пытаясь пропустить через свои границы сотни и тысячи частных автомобилей, грузовых фур и сотни верениц беженцев, ищущих убежище в Европе и направляющихся туда зачастую пешком.

При переходе границы никаких проблем со стороны поляков не возникло. А вот украинской таможне понадобилось несколько часов, чтобы пропустить наш автобус через КПП. В придачу, молодая офицер пограничной службы еще попыталась докопаться до моего американского паспорта. И это в то время, когда в автобусе находились десятки детей и больные женщины.

Нам еще несказанно повезло: обычно на границе – километровые очереди. Люди ожидают проезда сутками. Между тем, поговаривают, что ситуацией в стране сегодня активно пользуются различного рода барыги и мошенники. В частности, я наблюдал десятки и даже сотни транспортеров с недешевыми легковыми автомобилями, приобретение которых не по карману рядовым европейцам, и которые широким потоком ввозят из стран ЕС в объятую войной Украину. Что же, видимо, для победы Украины кому-то в Киеве либо Житомере понадобился блестящий «Хаммер» за сотню тысяч долларов…

Также сегодня начинают активно говорить о коррупции в сфере гуманитарной и даже военной помощи. В то время как США предоставляют свыше $30 млрд и другой помощи украинскому правительству, во Львове сегодня арестовали подозреваемых в продаже бронежилетов и другого тактического снаряжения, предназначенного для ВСУ.

Авиационные атаки и комендантский час

Когда мы покидали Львов, из Одессы пришло сообщение об авиационной атаке – 9 российских ракет попали в жилую и промышленные зоны.

Минуя многочисленные блокпосты, к 8 мая мы благополучно прибыли в один из городов западной Украины, который, практически не пострадал от военных действий. Однако сегодня ночью мы уже слышали вой сирены воздушной тревоги, продолжавшийся около 30 минут. Тревога повторилась и рано утром. За день перед главным патриотическим российским праздником противовоздушная оборона всей Украины находится в полной боевой готовности, во всех областях обьявлен комендантский час – страна с нервозностью ждет российских «поздравлений» с «Днем победы».

Между тем, в варварски уничтоженном Мариуполе российская военная администрация, например, готовит шествие пленных украинских солдат по разрушенным проспектам города. Как утверждает местная украинская власть, российские военные активно зачищают этот сильно пострадавший город от многочисленных трупов и снарядов, в том числе и с помощью мобильных крематориев. (В пригородах печально-известного Мариуполя уже обнаружены братские могилы, масштабы которых могут многократно превышать те, которые мы видели в Буче).

Одновременно с этим, ожидаются провокации и атаки в других городах Украины. Никто не знает, какую очередную пакость может осуществить Кремль в адрес многострадального украинского народа в этот раз – путешествуя по зеленым весенним равнинам Волыни, мы пытаемся предугадать зловещую тактику российской военной машины…

Говорят, что переживая болезненные поражения на всех фронтах, Владимир Путин может объявить всеобщую военную мобилизацию в России, что позволит ему завалить своего южного соседа очередными партиями пушечного мяса российских солдат. Впрочем, аналитики могут знатно ошибаться на этот счет.

Мы же, под вой сирен воздушной тревоги, готовим мясо для завтрашнего шашлыка – война войной, а обед – по расписанию…

Руслан Гуржий, SlavicSac.com

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