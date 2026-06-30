Верховный суд США разрешил штатам запрещать трансгендерным спортсменам участвовать в женских школьных соревнованиях

Верховный суд США постановил, что законы штатов Айдахо и Западная Вирджиния, запрещающие трансгендерным девушкам и женщинам участвовать в школьных спортивных соревнованиях среди девушек, не нарушают Конституцию США и федеральный закон Title IX, запрещающий дискриминацию по признаку пола в образовательных учреждениях.

Решение стало очередной крупной победой сторонников ограничений в отношении трансгендерных спортсменов и еще одним поражением для организаций, защищающих права ЛГБТ-сообщества. Суд подтвердил право штатов устанавливать правила участия в школьном спорте, исходя из биологического пола спортсменов.

Дело рассматривалось по искам, поданным против законов штатов Айдахо и Западная Вирджиния. Истцы утверждали, что подобные ограничения нарушают гарантии равной защиты закона и положения Title IX. Однако большинство судей не согласилось с этими доводами.

Решение Верховного суда означает, что аналогичные законы, уже принятые более чем в двадцати штатах, получили серьезную юридическую поддержку и, вероятно, останутся в силе. Вместе с тем отдельные судебные споры по вопросам участия трансгендерных спортсменов могут продолжиться в зависимости от особенностей законодательства конкретных штатов.

Администрация Дональда Трампа поддержала позицию штатов, заявляя, что ограничения необходимы для обеспечения честной конкуренции и защиты женского спорта. Правозащитные организации, напротив, считают подобные запреты дискриминационными и заявили, что продолжат добиваться защиты прав трансгендерных спортсменов другими юридическими способами.