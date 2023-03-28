США поддержали создание трибунала по агрессии против Украины

Американский дипломат заявила, что лучшей моделью стало бы создание международного суда, основанного на украинской судебной системе, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Посол США по особым поручениям по вопросам глобального уголовного правосудия Бет ван Шаак заявила, что США поддерживают «создание специального трибунала для судебного преследования виновных в преступлении агрессии против Украины».

Ван Шаак заявила участникам конференции «Нюрнбергские принципы», что самой эффективной моделью для обеспечения ответственности было бы «создание международного суда, основанного на судебной системе Украины, но включающего некоторые международные элементы».

Отвечая на вопрос Украинской службы «Голоса Америки», ван Шаак заявила, что украинские официальные лица изучают как эту гибридную модель, так и более самостоятельный международный институт, которому потребуется поддержка Генеральной Ассамблеи ООН.

При этом ван Шаак отметила, что Генеральной Ассамблее может не хватить голосов для создания нового института, которому может понадобиться финансирование или поддержка ООН.