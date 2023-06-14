Два брата из Украины просят помощи в связи со смертью третьего младшего

Три брата, Алексей, Михаил и Виктор Мирошниченко, приехали из Украины во Флориду около месяца назад. Когда они пошли купаться в океане, их младшего брата, 19-летнего Михаила унесло отбойным течением в океан. До своей смерти он успел спасти несколько девушек и одного парня выбраться из этого течения.

Тело Михаила было найдено ночью, передает News4Jax.

“Он спас жизни этих троих людей, пожертвовав своей! Родных и близких здесь нет,” – говорится на GoFundMe в сборе, организованным Анной Коняхиной.

У братьев еще не было работы, т.к. они приехали несколько недель назад.

“Миша очень любил Бога. Всегда был отзывчивым человеком, и активным в церкви… У них большая, дружная семья из 7 деток всегда поддерживают друг друга. Очень скромны, благодарны всему,” – говорится в фандрайзинге с просьбой “поддержать их финансово и молитвенно в это тяжелое время”.

Новоприбывшие иммигранты могут не знать об отбойном течение, которое очень распространено в океане и морях. На многих пляжах можно увидеть соответствующие предупреждающие знаки. Отбойное течение – это один из видов прибрежных течений, направленных под прямым углом от берега к морю.

Его признаками могут быть: видимый канал бурлящей воды, поперечный берегу; но бывает и наоборот – всюду волны, а между ними узкая полоса «спокойной» воды, без волн — это и есть область отбойного течения; или прибрежная область с изменённым цветом воды; или участок пены, какой-то морской растительности, пузырей, который устойчиво движется от берега в открытое море.

Отбойное течение довольно опасное, поскольку, попав в отбойную волну, испугавшиеся люди ошибочно начинают грести изо всех сил против течения, находясь при этом в одном и том же месте и быстро расходуя все свои силы. Попав в отбойную волну, не следует сопротивляться ей и не нужно сразу же грести к берегу. Следует плыть параллельно берегу некоторое время, а затем уже возвращаться к берегу под некоторым углом или по прямой, когда отбойное течение уже не будет ощущаться.