У доктора Энтони Фаучи подтвердился COVID-19

У главного медицинского советника президента Джо Байдена, 81-летнего доктора Энтони Фаучи, полностью вакцинированного и ревакцинированного, подтвердился COVID-19.

Согласно заявлению Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), у Фаучи наблюдаются легкие симптомы. В заявлении также отмечается, что у Фаучи в последнее время не было тесных контактов с президентом Байденом.

В настоящее время доктор находится на самоизоляции и работает из дома, в офис выйдет, когда его тесты не будут отрицательными.