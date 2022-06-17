У доктора Энтони Фаучи подтвердился COVID-19

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Фото: The White House | D. Myles Cullen

У главного медицинского советника президента Джо Байдена, 81-летнего доктора Энтони Фаучи, полностью вакцинированного и ревакцинированного, подтвердился COVID-19. 

Согласно заявлению Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), у Фаучи  наблюдаются легкие симптомы. В заявлении также отмечается, что у Фаучи в последнее время не было тесных контактов с президентом Байденом.

В настоящее время доктор находится на самоизоляции и работает из дома, в офис выйдет, когда его тесты не будут отрицательными.

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