Федеральный суд США постановил депортировать украинского музыканта на родину

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Напомним, что в ноябре 2019 г. протестантский музыкант Виктор Степус признал себя виновным по трем пунктам обвинения в получении детской порнографии и по одному пункту обвинения в хранении детской порнографии. 6 марта 2020 года Федеральный суд приговорил г-на Степуса к 7 годам тюремного заключения и 10 годам условного срока. 18 марта 2020 года г-н Степус подал апелляционную жалобу, которую, впрочем, вскоре отозвал по собственному желанию.

Протестантский музыкант Виктор Степус является гражданином Украины, и под конец отбытия наказания, в начале 2021 года Департамент внутренней безопасности США инициировал процедуру его выдворения. Об этом сообщил адвокат Степуса Дэниель Маркс в представленном в суде аффидавите (имеется в распоряжении редакции “Славянского Сакраменто”). По мнению американского правительства, нахождение Степуса в стране предствляет опасность для ее жителей.

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Напомним, что христианский певец Виктор Степус был приговорен Федеральным судом г. Спрингфилд к 7 годам тюремного заключения за скачивание, просмотр и хранение детской порнографии. На электронных носителях музыканта ФБР обнаружило сотни фото- и видеоматериалов с детским порно.

В разговоре с агентом ФБР Степус признался, что скачивал детскую порнографию в российском сегменте даркнета.

“Последние несколько лет он использовал свой домашний компьютер для доступа и загружать детскую порнографию два-три раза в неделю, когда его жена находилась на работе. Он получил доступ к порнографии и скачал ее через несколько TOR-сайтов, использовавших имя пользователя zombe008. Его сексуально привлекают девушки в возрасте от 12 до 15 лет, и он часто мастурбировал на детскую порнографию с изображением девочек в этом возрасте”, – сообщает агент ФБР Ян Смайт.

Кроме того, по сообщению ФБР, христианский музыкант имеет проблемы с алкоголем и однажды даже избил свою падчерицу. Супруга Степуса сообщила агентам спецслужб о напряженных отношениях со своим мужем:

“Она дважды ловила Степуса на измене и продолжала жить с ним, потому что процесс развода слишком дорог и они оставались вместе ради своих детей”.

Последние годы своего заключения г-н Степус находился в частном учреждении в Филипсбурге, штат Пенсильвания, и предполагаемой датой его освобождения было 6 августа 2021 года. 

В начале 2021 года г-н Степус подал письменный запрос Леонарду Оддо, администратору частного пенитенциарного учреждения в CI Moshannon Valley, об освобождении по соображениям сострадания в связи с пандемией COVID-19. В ходатайстве Степуса сообщалось, что всего от COVID-19 уже умерли 216 заключенных и 3 сотрудника Федерального бюро тюрем. Посредством своего адвоката Степус заверял, что имеет определенные проблемы со здоровьем и, поэтому подвержен опасности заражения коронавирусом.

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“Г-н Степус никогда больше не будет жить в Соединенных Штатах, и ему никогда не придется обеспечивать себя здесь. Требование к иностранному гражданину, которому грозит высылка, такому как г-н Степус, представить «предлагаемый план освобождения», чтобы его рассматривали на предмет освобождения по соображениям сострадания, является кафкианским упражнением, которое служит только для создания предопределенного бюрократического обоснования для отказа в помощи (например, нет приемлемого плана освобождения). Учитывая продолжающуюся пандемию COVID-19 и предстоящее закрытие CI Moshannon Valley… необходимо как можно скорее решить, имеет ли г-н Степус право на освобождение по соображениям сострадания, – говорится в материалах дела. – Как согласился г-н Степус, когда признал себя виновным, он просматривал детскую порнографию в Интернете, находясь в собственном доме. Г-н Степус никогда не приставал к детям и не оскорблял их, и он испытывает раскаяние в содеянном. Попав под стражу 21 августа 2015 года, г-н Степус уже отсидел более 65 месяцев. У него осталось всего 6 месяцев до предполагаемого освобождения, что составляет менее 8% от его 84-месячного приговора. У г-на Степуса нет записей о дисциплинарных нарушениях».

Администратор учреждения отказался выполнять этот запрос, поскольку г-н Степус не предоставил «[предложенные] планы своего освобождения, в которых подробно, в частности, указано, где он будет жить и как он будет содержать себя. Более того, по мнению суда, Степус не имел существенных проблем со здоровьем, что могло бы повлияет на его досрочное освобождение.

Из-за иммиграционного статуса и судимости г-н Степус должен был просто переведен из-под стражи Федерального бюро тюрем под охрану Иммиграционной и таможенной службы США для дальнейшей высылки из США в Украину, говорится в материалах дела, попавшего в редакцию “Славянского Сакраменто”.

Находясь за решеткой, Степусу было рекомендовано пройти программу лечения сексуальных преступников, а по выходу из заключения – сдать образец ДНК соответствующим органам.

“В случае депортации из США вы не имеете права вернуться в эту страну, без разрешения Секретаря Министерство национальной безопасности Соединенных Штатов”, – говорится в деле рок-музыканта.

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Как свидетельствуют записи Федерального бюро тюрем США на январь этого года, Степус покинул стены американского пенитенциарного заведения в августе 2021 г. Федеральный судья Марк Г. Мастроянни подтвердил решение депортировать Степуса.

Примечателен тот факт, что Степус тесно сотрудничал с украинскими и русскоязычными протестантскими церквями в США, выступая перед молодежью, на телевидении и радио. После его ареста украинские пасторы в США направили в суд ходатайство с просьбой отдать Степуса на поруки церкви. Впрочем, рассматривавший дело судья не отклонил эту просьбу.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com

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