Украина вводит визовый режим для граждан РФ

В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности президент Украины Владимир Зеленский, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

И сегодня украинский Кабмин принял “Постановление О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией”.

Согласно запланированному решению Кабинета Министров Украины, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.

Кроме того, сообщается, что Украина приблизилась еще на один шаг к вступлению в Европу – на днях, Еврокомиссия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Сообщается также о предоставлении Молдове статуса кандидата в члены ЕС.