Мои тезисы

С самого детства, читая Библию и другие священные книги, толкования, жизненные примеры святых отцов, в первую очередь – описания жизнедеятельности первых христиан, апостолов и последователей Иисуса Христа, я пришел к своему пониманию сути христианства и его философии. Сталкиваясь с жутким непониманием окружающих и просьбами прояснить свою позицию по этому поводу, я рад изложить ее здесь, на сайте «Славянского Сакраменто».

Во-первых, я всегда представлял христиан как людей правдивых, искренних, совершенно бесхитростных, бескорыстных, самоотверженных – как в народе говорят, готовых отдать последнюю рубаху. Писание таковых людей описывает следующим образом:

“да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.

Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.

А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.

(Мф. 5, 33-41)

Я вижу в Писании, как настоящие последователи Иисуса Христа, первые христиане, устраивали не только совместные молитвы и бдения, но и продавали свои дома и самоотверженно делились вырученными деньгами с неимущими:

«все же верующие были вместе и имели все общее» (Деян. 2:44)

Можете ли вы представить сегодня, чтобы почитаемый всеми епископ пригласил жалкого бомжа в свой миллионный особняк? Поделился банковским счетом со своим прихожанином? Отдал свою дорогую «Теслу» бедствующему миссионеру? Я – нет. Поэтому я не верю в современное христианство.

Церковь давно превратилась в привилегированный клуб бизнесменов и единомышленников, где настоящей миссионерской и благотворительной деятельности предпочитают внутриклановый бизнес, где нет места людям со стороны, инакомыслящим, наркоманам и… лузерам. Нынешняя церковь – это то место, где люди, разведенные, пострадавшие от домашнего насилия, наркоманы превратились в касту неприкасаемых.

В современной церкви нет места гомосексуалистам, зато имеется много пространства для пагубной коррупции.

Из божественного института церковь давно сделалась гонителем правды, истины и самого здравого и трезвого, что мы находим в нашем современном светском обществе. Особенно печально наблюдать за так называемой славянской церковью здесь, в Америке, где светское общество зачастую бывает намного милосерднее и справедливее, чем бывшие гонимые верующие. На малейшую несправедливость церковные царьки терроризируют друг друга, подают в суды, где с помощью светского же государства выбивают пожертвования у своей паствы.

Поэтому сказано: «Камни возопиют».

Мой Христос пришел спасти заблудших, он стал настоящим другом мытарям и грешникам, он не чурался есть и пить с ними. Он не требовал подношений, пожертвований и десятин. Он сказал: «если тебя ударили по правой щеке, подставь левую» и «кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Он сказал: «не здоровые имеют нужду во враче». И: «богатым трудно войти в Царствие небесное. Гораздо легче верблюду пройти сквозь игольное ушко».

Вместо того, чтобы на самом деле понять грешника, человека, ищущего в церкви поддержки и понимания, так называемые верующие его безжалостно топчут, гонят, проклинают, беззастенчиво манипулируют правдой, называя белое черным, а черное белым, правду превращают в ложь, а ложь – в правду. Именно такие люди распяли Христа, сожгли Джордано Бруно, гнали Коперника и занимались преследованием Мартина Лютера.

Благодаря наивности и безграмотности прихожан современной корпоративной церкви долгое время удавалось ловко манипулировать правдой, единолично узурпировать истину, успешно заниматься дезинформацией и распространением ядовитой лжи, организовывать групповой буллинг и газлайтинг. В результате, те, кто в церковном мейнстриме и не находится на этой токсичной и модной волне, автоматически попадают на обочину церковной, общественной и даже деловой жизни. При этом самых циничных и откровенно наглых дельцов бушующие воды народного безумия, как правило, выносят наверх. Они царствуют, ликуют и хайпуют. Спокойно летают бизнес-классом на «миссии» за океан.

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас».

Современные христиане вместо того, чтобы собирать себе на жилище на небесах, “где моль не сьедает, и где воры не подкапывают и не крадут”, строят и приобретают себе жилища на земле, сношаются с нечистоплотными политиками, сообщаются с мятежниками, революционерами, развязывают войны и участвуют в грязных делах тьмы.

Я не верю также в так называемых епископов и пасторов, не исполняющих Писания, и, как говорится в той же Библии, не могущих управлять своим домом и лезущих к управлению обществом.

Я не верю в пасторов, полновозрастных, дееспособных мужланов, клянчащих на свою деятельность деньги у преимущественно женской и престарелой аудитории. Устраивающих в своих церквях цирк и фальшивые представления с одной-единственной целью – разжалобить доверчивых прихожан. Неужели Богу нужны деньги? Ведь, опять же, написано: корень всех зол есть сребролюбие! Или: неужели, если веришь в свою миссию до конца, тебе нужно унижаться, прося спонсорства у посторонних людей?

«Посмотрите на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в хранилища, однако ваш Небесный Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? Но если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли Он и вас, маловеры?» – говорится в Библии.

Современные пасторы, епископы стали изнеженными, алчными, лживыми мелкими манипуляторами, семьи которых купаются в преступной роскоши и бесконечных грехах. Но почему-то о них говорят – не трожь их, не суди, Бог их помазал, он их и благословляет…

В контрасте с этим у большинства прихожан церкви нет ни многомиллионной недвижимости, ни роскошных яхт, ни самолетов, ни Тесл и солидного банковского счета. В большинстве своем, они живут от зарплаты до зарплаты, а многие и вовсе едва сводят концы с концами. Я делаю из этого логичный вывод – значит, большинство из нас не является настоящими верующими, ведь получается, что Бог нас не благословил, так как Он благословил земным богатством известных проповедников, евангелистов, епископов и прославленных миссионеров…

Однако там, где находятся супермодные теслы, яхты и дорогие особняки, почему-то мы не обнаруживаем легендарных примеров библейских чудотворных исцелений, воскрешений из мертвых и других чудес и знамений, которые сопровождали верных Богу последователей. Вместо этого мы видим чудовищный разврат, беспредел, насилие, коррупцию, преступность, имущественные тяжбы, рейдерские захваты – этот список можно бесконечно продолжать и продолжать.

Современные христиане далеко ушли не только от первоначальника своей веры – Иисуса Христа, постулаты которого широко проповедуются по воскресеньям в многочисленных церквях, но и от родоначальника всего протестантского движения – немецкого монаха М. Лютера, который бросил вызов тогдашним священикам и кардиналам, продававшим и покупавшим церковные посты, всей Католической церкви, погрязшей в сребролюбии, стяжательстве, политических интригах и педофилии.

Хоть убейте, я не могу представить, чтобы Иисус Христос, отдавший свою жизнь за всех нас, как этому учит Священное Писание, продавал свои проповеди и Евангелие за доллары, пытаясь монетизировать, транслировал свою крестную смерть в Instagram или на YouTube.

Все что я вижу в Писаниях – это как настоящие последователи Иисуса Христа, первые христиане, самоотверженно и искренне несли Благую весть во все края земли, начиная от Иудеи и Самарии, то есть в своем отечестве в первую очередь. За что, как написано, «были побиваемы, избиваемы камнями, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми́лотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, были перепиливаемые пилами, бросаемы на съедение диким животным» и с позором распинаемы на крестах.

«Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли».

Все это я нахожу в Библии, Евангелии, в жизнеописаниях верных Священному слову и своим принципам героев веры.

Напротив, все же, что я вижу среди современных так называемых верующих – это то, что их Бог – чрево, доллар, мамона.

Хочу еще клеветникам и циничным людям, превратно трактующим Писания, напомнить, что в Библии найдется масса мест, где авторы ясно и без обиняков, показывали явное состояние дел в тогдашней церкви: это и преступления царей и божьих пророков, тот же Давид, Соломон, Илия – все они были неподобострастно обличаемы современными пророками и ясновидцами. Например, в первой церкви, на первом синоде Апостол Павел встал и прилюдно обвинил ходившего с Иисусом Христом апостола Петра, лицемерившего перед язычниками. В другом эпизоде, член первохристианской иерусалимской общины Анания и его жена Сапфира предприняли попытку обмануть церковь, но через апостола Дух святой обличил их так, что те пали замертво и были отнесены на близлежащее кладбище…

В то же время, современные трусливые христианские коллаборационисты, приспособленцы никогда и ни за что не осмелятся обличить своих лже-учителей, так как либо боятся последних, либо кормятся от их стола.

Как написано: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху».

Причем, свое трусливое поведение таковые последователи прикрывают удобными местами из Библии: не суди, не клевещи на помазанника, моя хата с краю, ничего не знаю… и т.п.

Всем тем, кто цинично и нагло наживается на Евангелии Христовом, так или иначе продает данную всему человечеству совершенно бесплатную весть (более того – заработанную тяжким трудом сонмом мучеников), тем, кто говорит «Господи, Господи», а не исполняет слов своего Учителя, я могу оставить лишь одно послание, сказанное словами Христа:

«по делам их узнаете их» и «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие».

Именно такими невеждами, лицемерами, кровопийцами и дельцами от мертвой религии был, в конце-концов, распят на кресте Иисус Христос. Борясь именно против таких превратных людей, войдя в храм, Христос начал выгонять продающих и покупающих, разбросав столы меновщиков.

Поэтому, вы уж меня простите, но никак я не могу верить в такую истину и не могу такого бога сделать своим Богом…

Руслан Гуржий, Slavic Sacramento