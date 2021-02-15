

Тема радикального белого фундаментального христианства стала как никогда актуальной в США после неудавшегося путча сторонников бывшего американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне.

В то время как в Сенате США идет детальное изучение событий 6-го января 2021 г. на Капитолийском холме, к сожалению, американская пресса не уделяет достаточного внимания процессам политической активизации среди русскоязычных иммигрантов. Особенно примечательные изменения происходят сегодня в среде религиозных беженцев из республик бывшего СССР и стран СНГ.

Речь идет о сотнях церковных общин, члены которых в свое время бежали от преследований Советских властей в Америку и теперь проживают в разных штатах. Общее количество членов этих общин может доходить до полумиллиона человек –

так заявляет религиозный правозащитник Борис Перчаткин, который в начале 80-х получил два срока в советских лагерях за свои религиозные убеждения и последовательную борьбу за исход гонимых Советским правительством верующих в Америку.

Долгие годы «советские» беженцы беспрепятственно обживались на американской территории, обрастая бизнесами и приспосабливаясь к новой общественной и политической реальности.

В силу исторических причин, поначалу новые русские американцы не особо ориентировались в политической среде своей новой родины. Однако со временем, почувствовав свою значимость, «советские» христиане стали проявлять зачастую завидную активность на политическом небосклоне в различных штатах.

Так, например, в бытность демократического губернатора Калифорнии Грея Девиса, русскоязычные верующие массово выходили к зданию Капитолия в Сакраменто с требованием отменить принимаемый закон, легализующий однополые браки в штате.

Стоит отметить, что движение религиозных общин против ЛГБТК в Калифорнии хоть и являлось многочисленным и довольно заметным, повлиять на отмену прав секс-меньшинств все же не удалось – однополые браки были разрешены, хотя уже при другом губернаторе-демократе Джерри Брауне.

Славянская общественность в Северной Калифорнии, включая самое активное ее ядро – религиозное сообщество Сакраменто, активно сопротивлялось всяческим расширению прав сексуальных меньшинств, постоянно проводя акции протеста и собирая многочисленные петиции в адрес губернатора.

В ходе ожесточенного противостояния консервативных славянских верующих и ЛГБТК-сообщества дело даже дошло до убийства местного гомосексуалиста-иммигранта.

Впрочем, борьбой за консервативные ценности религиозные беженцы не ограничились – на протяжение двух последних десятков лет мы также наблюдали постоянную и последовательную войну последних против обязательной вакцинации, которая чрезвычайно усилилась с наступлениям пандемии коронавируса.

Особенно на этом фронте отличилась известная в славянских евангельских кругах блогерка Елена Никитская. Никитская активно выступает на местных и международных форумах, высказывая свое недоверие и скептицизм по отношению к официальным постановлениям в сфере здравоохранения.

Являясь последовательным сторонником президента Трампа, Никитская была замечена во время шествия к Капитолию в Вашингтоне 6-го января. Совместно с блогеркой, ролики которой просматривают сотни тысяч русскоязычных американцев, к маршу “Сохраним Америку” присоединилось также некоторое количество других иммигрантов из России, Украины и других стран СНГ. В частности, в столицу США приехала группа русскоязычных иммигрантов из штата Флорида во главе с детективом Стивом Дудником. Последний также является блогером и политическим активистом, выступающим за президента Трампа.

“Русские не сдаются”, – говорит Дудник в видео, направляясь к Капитолию в Вашингтоне с Еленой Никитской.

“Наши деды на танках шли на Берлин, мы едем на Вашингтон!”

Направляясь на митинг Дональда Трампа в Вашингтон, Дудник яростно обрушивался на одержавших победу демократов, сравнивая свой поход с взятием Берлина советскими войсками в 1945 г.

“Наши деды на танках шли на Берлин, мы на машинах едем на Вашингтон! Можем повторить! Только повторить еще хуже – выкинуть демократов из Вашингтона к чертовой матери!” – в одном из своих роликов говорит Дудник, призывая русскоязычных иммигрантов присоединяться к его команде для защиты потерявшего власть Трампа.

Если до печальных событий в Вашингтоне Дудник позволяет себе довольно смелые заявления, то практически сразу после неудачной попытки штурма Дудник дает заднюю и буквально отказывается от собственных слов. Например, находясь неподалеку от Капитолия во время его взятия другими участниками марша, Дудник сообщает, что не видел представителей движения “Антифа” среди протестующих, и что у здания Капитолия собрались исключительно активисты республиканского направления. Затем в эфире российского государственного телевидения заявляет, что ошибался, и что в среде манифестантов якобы были обнаружены провокаторы, и что толпа сторонников Трампа “повелась на призывы войти в Капитолий”.

Далее, в эфире того же телеканала, Дудник подчеркивает, что во время штурма он и вовсе не находился у здания Капитолия, а лишь наблюдал за событием исключительно сквозь “линзу своей видеокамеры”. Между тем, на его ютуб-канале опубликованы “эксклюзивные кадры команды Дудника”, свидетельствующие, что, по крайней мере, один из операторов данного видео находился непосредственно у стен Капитолия и старательно запечатлел каждую деталь нападения.

В другом кадре Дудник позирует со стрелковым оружием – он выступает против ограничений Второй поправки Конституции США.

В российском информационном пространстве детектив Дудник значительно смягчает свою риторику:

“Мы приехали туда поддержать нашего президента, которого мы любим, это наше конституционное право – отдать свой голос, прийти, сказать, что мы хотим, чтобы он был президентом нашей страны”.

Стив Дудник

В эфире “1 канала” Дудник называет участников марша “Сохраним Америку” “приятными людьми” и сравнивает события 6 января с “мирной первомайской демонстрацией”, которые в СССР традиционно проводились правительством в исключительно пропагандистских целях.

О присутствии “русскоязычных штурмовиков” у Капитолия в тот день свидетельствует, как минимум, одно видео, на котором четко слышно, как один из участников протеста поджучивает бьющую окна правительственного здания толпу выкриками: “Смелее! Быстрее!” (Впрочем, аутентичность этой видеозаписи не подтверждена).

К группе Дудника-Никитской этот провокатор (или эти провокаторы), по всей видимости, никакого отношения не имеют. По крайней мере, не существует доказанной связи.

Позже евангельская блогерка Елена Никитская также выступила в эфире российского проправительственного “1-го канала”, заявив, что с пришествием новой власти в Вашингтоне сторонники Трампа испытывают гонения за свои политические взгляды. Более того, Никитская опровергает всяческие домыслы о том, что участники трамповского марша готовились к захвату здания Конгресса, свидетельствуя о неких провокаторах, которые якобы в связке с местной полицией распаляли атмосферу у Капитолия.

(То, каким образом кремлевская машина пропаганды относится к российским оппозиционерам вроде Алексея Навального, русско-американским борцам за свободу, похоже, и вовсе нет дела).

Никто из вышеуказанных инфлюенсеров не верит в легитимность победы демократического кандидата Джозефа Байдена, и, соответственно, они распространяют дезинформацию среди своей аудитории, зачастую не говорящей на английском языке и поэтому удовлетворяющую свою информационную потребность, активно потребляя материалы кремлевской пропагандистской машины.

Отношения с российским МИДом

В рамках продвижения российских интересов в США интересен также и тот факт, что несколько лет назад Никитская принимала активное участие в съемках протестантского фильма “Богоискание славянских народов”. Вышеуказанный фильм повествует о рождении протестантизма на территории Российской империи и Советского Союза; он был снят украинским пастором из Сакраменто – Александром Шевченко. Для получения разрешения на съемки некоторых сцен этого фильма на территории крепости Форт-Росс в Северной Калифорнии пастор А. Шевченко обратился в Посольство Российской Федерации в Сан-Франциско, а именно – к генеральному консулу Сергею Петрову и почетному генконсулу Наталье Оуэн.

Елена Никитская в посольстве РФ в Сан-Франциско

Напомним, что старинная русская крепость Форт-Росс существует на деньги кремлевского олигарха Виктора Вексельберга, финансируясь за счет российского благотворительного фонда “Ренова”, зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность в России. В 2018 г. Департамент казначейства США внес Виктора Вексельберга в список лиц, на которых наложены санкции, годом ранее Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско было закрыто, а дипсостав расформирован на фоне взаимных обвинений обеих стран о вмешательстве во внутренние дела.

Между тем, вышеуказанные дипломаты, Петров и Оуэн, на протяжении десятилетия активно пропагандировали и способствовали работе российских парамилитаризированных отрядов на территории Калифорнии, о которых мы писали в 2018 г. и которые активно сотрудничали с иммигрантскими (в т.ч. религиозными) сообществами в Сакраменто.

Религиозные беженцы арестованы у Капитолия во время его штурма

Две другие представительницы евангельских беженцев из одной из бывших советских республик Советского Союза – Молдовы и вовсе были арестованы во время штурма Капитолия. 28-летняя Кристина и ее 54-летняя мать – Евгения Малимон также находились 6 января в толпе протестующих в правительственном квартале Вашингтона. Обеим женщинам предъявлены обвинения в нарушении комендантского часа и незаконном проникновении на территорию государственной собственности.

Кроме того, стало известно, что ко всему прочему Кристина Малимон является активным членом Республиканской партии и последовательно выступает за “консервативные ценности”. В частности, молодая женщина является делегатом Республиканской партии округа Малтнома, а также заместителем председателя молодых республиканцев Орегона. В ее Инстаграме можно обнаружить многочисленные цитаты из Библии, а также упоминания о различных теориях заговора. Кристина нередко позирует перед фотообъективами с высокопоставленными чиновниками администрации Дональда Трампа. В частности, в конце прошлого года она опубликовала фотографию с Роджером Стоуном, помилованным бывшим президентом. Недавно она также разместила фотографию с Дональдом Трампом Младшим. Кристина заявляет, что на президентских выборах победил Дональд Трамп и называет процедуру выборов коррумпированной.

Молодежное ответвление Республиканской партии штата Орегон осудило январские происшествия в округе Колумбия, однако оставив за Малимон гражданское право участвовать в митингах и протестах.

Между тем, как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в окружном суде округа Колумбия, судебное слушание по делу Малимон назначено на начало июня этого года.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com