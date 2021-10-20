Дональд Трамп подал в суд, чтобы остановить публикацию документов, связанных с бунтом в Капитолии

Дональд Трамп подал в суд на специальный комитет Палаты представителей, состоящий из 7 демократов и 2 республиканцев, критиковавших Трампа, который занимается расследованием нападения на Капитолий 6 января, а также на Национальный архив, чтобы помешать передаче документов, связанных с беспорядками. В октябре президент Джо Байден уполномочил Национальный архив предоставить первую группу документов, запрошенных комитетом.

Трамп призывал бывших должностных лиц своей администрации не подчиняться повесткам комиссии Палаты представителей, ссылаясь на привилегию исполнительной власти. Но это распространяется только на действующего президента.

Председатель комитета Бенни Томпсон и заместитель председателя Лиз Чейни заявили в понедельник, что иск Трампа “является не чем иным, как попыткой задержать и воспрепятствовать нашему расследованию”.

Как пишет издание NPR, обращение в суд было уловкой, которую Трамп использовал на протяжении своего президентства, чтобы скрыть от глаз общественности потенциально неловкие документы, такие как его налоговые декларации.