В совместном эфире каналов «Славянский Сакраменто» и «Рашкин репорт» Руслан Гуржай и депутат Юрий Рашкин обсудили последние поездки по Европе и Украине. Юрий посетил пять стран за две недели — Литву, Латвию, Германию, Бельгию и Нидерланды, побывал в центрах помощи беженцам, наблюдал за поддержкой Украины и интересовался интеграцией украинских мигрантов. Он отметил сильную идентификацию европейских стран с борьбой Украины и моральную поддержку, которую украинцы получают от зарубежной общественности.

Руслан поделился впечатлениями от поездки в Украину, включая близость к фронтовым зонам и взаимодействие с украинскими военными и добровольцами. Он подчеркнул, что украинцев объединяет защита своей земли, свободы и независимости от России, а язык не является решающим фактором. Также обсуждалась роль Запада в поддержке Украины, как моральная, так и военная, а также разница между белорусской и украинской историей сопротивления и инициативы.

В завершение участники отметили, что важнейший урок войны — объединение людей за идеи и ценности, а не разногласия по языку или мелким вопросам, и что моральная поддержка зарубежных стран играет ключевую роль для Украины.

