Вакцинация невакцинированных: как различные сообщества решают вопрос с низким уровнем вакцинации среди членов своей общины

Поскольку вариант коронавируса Дельта вызывал резкий рост заболеваний, гонка за вакцинацию непривитых стала еще более актуальной. О том, как убеждают колеблющихся сделать прививку поговорили директор Калифорнийского департамента старения Ким МакКой Уэйд (Kim McCoy Wade, California Department of Aging), Ирма Муньос, основатель и исполнительный директор Mujeres de la Tierra – некоммерческой организации, занимающейся вопросами защиты окружающей среды (Irma Munoz, Founder and Executive director of Mujeres de la tierra – an environmental equity non profit), Эсперанса Виелма, исполнительный директор Экологической коалиции за воду (Esperanza Vielma, Executive director of the Environmental Coalition for Water) и Хорхе Пингаррон, агитатор из Стоктона (George Pingarron door-to door canvasser in Stockton) на еженедельной конференции EMS.

В Калифорнии уровень вакцинации среди представителей этнических меньшинств (латиноамериканцы и чернокожие американцы), как сообщили на конференции, составляет менее 50% (к сожалению, нет статистики по русскоязычным иммигрантам).

Ким МакКой Уэйд, как представитель населения старше 65 лет, сообщила, что очень много смертельных случаев среди престарелого латиноамериканского населения. Она сказала, что главные вопросы, которые нужно задать себе, если есть сомнения по поводу вакцинации: Что для вас важно – семья, здоровье, деньги, настроение?

Хорхе Пингаррон отметил, что до сих пор есть люди, которые отрицают COVID-19, отрицают вакцинацию, не верят правительству. Поэтому та работа, которую он выполняет, очень чрезвычайно тяжелая: нужно обойти 80 тысяч домов, провести продолжительную беседу. И на выходе всего 1% решает вакцинироваться. Работу по вакцинацию, по мнению Хорхе, также влияет недостаток образования, официальной информации также усложняет работу.

Что успешно в работе Хорхе – это личная беседа. Поэтому нужно понимать задаваемые вопросы, отвечать на них понятно на личном уровне. Телефонные звонки, наоборот, раздражают и трубки часто кидают. Тем не менее, во время личных разговорах иногда приходится сталкиваться к грубым обращением, подозрением и даже угрозами. По опыту Хорхе, основная причина не вакцинироваться – политическая.

Ирма Муньос поделилась своим опытом работы с общиной в Лос-Анджелесе и рассказала о причинах низкой вакцинации в сообществе. Самое большое опасение – это иммиграционный статус, т.к. много людей думает, что после вопроса предъявить документы последует визит представителей властей в дом и с последующим выдворением из страны. Другая причина низкой вакцинации – латиноамериканское население чаще всего работает с понедельника по субботу, а в воскресенье пункты, где делают прививки, до недавнего времени не работали. Еще одна причина – религиозность и следование словам пастора. По словам Ирмы, некоторые латиноамериканцы до сих пор отрицают коронавирус, также не верят властям. Ирма сказала, что ей приходилось молчать о том, что она представляет департамент здравоохранения.

Также Ирма Муньос заявила, что в работе е организации упор делается на личный опыт тех людей, которые вакцинировались, на причины, которые заставили их изменить все мнение. В отличие от Хорхе, Ирма сказала, что двери неохотно открывали, особенно, если никого не ждали, даже был случай, когда угрожали оружием. Поэтому в ее случае работали беседы в местах сбора людей – остановки, станции метро, магазины и др., где работники получили свои прививки. Также Ирма сказала, что часто ключом к вакцинации всей семьи является убеждение старших родственников сделать прививку, после них вся оставшаяся семья обычно уже не сомневается.

По ее словам, в латиноамериканской общине особую силу имеет молва, поэтому важно рассказывает друзьям, знакомым, родственникам, если кто- то получил вакцину. Также важно, как об этом говорить – с заботой, мягким голосом, желая действительно помочь.

Эсперанса Виелма поделилась рытом работы с неблагополучными сообществами в Стоктоне: они ходили по домам и по общественными местам и рассказывали про вакцинацию. Эсперанса убеждена, нужно четко пояснять суть своего сообщения, соотносить с окружающей обстановкой (имеется вводы пожары и качество воздуха, что косвенно также влияло на решение получить прививку или нет), доносить мысль, что вакцинация нужна для безопасности детей.

С точки зрения распространения информации соцсети, как пояснила Эсперанса, практически бесполезны в сельских местностях, т.к. не у всех есть интернет. Проводить личные беседы также сложно из-за труднодоступности районов.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com