Молодой отец семейства из Сакраменто погиб в аварии на мотоцикле

Очередной сбор на GoFundMe в связи с трагическими, к сожалению, событиями: 21 июня 2021 года в 20:05 в результате трагической аварии умер Олег Смык из Сакраменто.

Фото: GoFundme

Как пишет его жена Виктория на GoFundMe, “по пути домой из Ducati Bike Night в одной минуте от дома Олег попал в “hit and run” аварию, в результате чего его мотоцикл влетел в дерево, он пролетел еще 20 футов от него и погиб при ударе. Трагическая потеря для всей семьи и друзей. Тем, кто знал Олега, скажут, что он тот человек, который любит жизнь, дружелюбен, рад помочь, всегда искал в людях добро и мог подружиться за считанные секунды. Этот роковой несчастный случай забрал его от нас и оставил нас убитыми горем и оставив в наших сердцах большую пустую дыру.”

Как заявляется, полученные предназначены для помощи со счетами, часть денег пошла на организацию похорон. В офисе коронера “Славянскому Сакраменто” удалось подтвердить смерть мужчины.