Конгресс создаст комиссию по расследованию событий 6 января

Об этом заявила спикер Палаты представителей, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что законодатели создадут внешнюю независимую комиссию для изучения «фактов и причин» нападения на Капитолий 6 января сторонниками тогдашнего президента Трампа.

В письме законодателям Нэнси Пелоси отметила, что комиссия будет создана по образцу аналогичной комиссии, созданной после атак 11 сентября 2001 года. Спикер Палаты представителей отметила, что группа также рассмотрит «факты и причины, касающиеся готовности и реагирования полиции Капитолия США и других федеральных и местных правоохранительных органов в районе Капитолия».