Снежный шторм в Техасе оставил без электричества миллионы людей

Массовые отключения электроэнергии объясняются проблемами, возникшими в автономной энергетической системе штата, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Более чем 2,5 млн жителей Техаса остались без электроэнергии из-за беспрецедентного снежного шторма, который холодный атмосферный фронт принес по крайней мере на половину территории США.

В среду в Техасе продолжились снегопады и установилась холодная погода – ниже нуля по Цельсию, что является рекордно низкой температурой для этого, одного из самых южных, штатов. Экстремальные погодные условия способствовали огромному росту потребления электроэнергии, что привело к отказу автономной энергетической системы штата и выявило серьезные структурные проблемы.

Лина Идальго, судья округа Харрис, в составе которого находится Хьюстон, сообщила, что часть отключений была вызвана непосредственно погодными условиями, и многие из этих проблем устранены. Однако, по ее словам, ситуация, с которой столкнулся Техас, во многом является техногенной катастрофой, которая произошла из-за особенностей местной энергосистемы, управляемой Советом по надежности электроснабжения Техаса (сокращенно ERCOT). Судья заявила, что жители штата заслуживают честных ответов на вопросы, возникшие в связи с массовыми отключения света.

Президент ERCOT Билл Мэгнесс заявил, что систему пытались подготовить к шторму, однако, из-за резкого ухудшения погоды, с понедельника по вторник из строя вышли сразу несколько электростанций. Ряд политических деятелей штата, в котором добываются нефть и природный газ, обвинили в возникших проблемах источники экологически чистой энергии, заявив, что причиной отключений стало обледенение ветряных турбин.

Магнесс подтвердил, что часть ветряных турбин действительно оказалась заморожена, однако, по его словам, электростанции, работающие на угле и газе, отключили вдвое больше энергии. По его словам, принудительное отключение электричества является единственным способом предотвратить еще более серьезные проблемы с энергоснабжением по всему штату.

Мэгнесс сообщил, что, по состоянию на среду, ERCOT пока не может представить точного графика полного восстановления подачи электроэнергии. Губернатор Техаса Грег Эбботт призвал руководство агентства провести расследование. По прогнозам синоптиков, экстремально холодная погода сохранится, по крайней мере, в ближайшие несколько суток в Техасе и на востоке Соединенных Штатов.