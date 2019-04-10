Жители Сакраменто вышли на протест против ужесточения законов о вакцинации

Значительная часть славянских жителей Сакраменто поддержала протест против обязательной вакцинации в штате Калифорния, собравшись у здания Капитолия. Напомним, что в конце марта сенатор-демократ Ричард Пан при поддержке лобби врачей штата представил билль о борьбе с фиктивными освобождениями от прививок, подвергающими риску детей и общество в целом.

Во время протеста на ступенях главного законодательного органа Калифорнии выступили местные активисты и политики.

«Все, что здесь происходит, противоречит тому, на чем построена Америка — свободе, праве человека выбирать, чего он хочет для себя», – сказал в интервью «Славянскому Сакраменто» представитель Славянской общественной ассоциации Владимир Мусоривский, иммигрант из Молдавии.

















По словам Мусоривский, недавние действия калифорнийских законодателей являются попыткой загнать людей в кабалу государства.

Собравшейся публике также был представлен ребенок-инвалид, родители которого подозревают в его болезни побочные эффекты от вакцинации.

Тем временем на сайте Белого дома была опубликована петиция в адрес президента Трампа с просьбой остановить обязательную вакцинацию в США. По словам автора данного прошения, принятием закона о принудительной вакцинации государство ограничивает право американцев на свободу.

Петиция не набрала требуемых 100 тысячголосов и была закрыта.

Между тем администрация штата Нью-Йорк, где вспышки кори распространились в местах скученного проживания ортодоксальных евреев, приняла решение запретить появление невакцинированных детей в общественных местах. Выполнение данного закона было приостановлено местным судом, однако вскоре местные властио бъявили об ужесточении наказания для родителей, приводящих непривитых детей в общественные места. Нарушение этого положения теперь грозит штрафом в $1 000, а не $500, как объявлялось ранее.

В минувшую среду администрация сети медицинских клиник Калифорнийского университета в Дейвисе сообщила о возможном заражении корью 200 человек, побывавших в пункте скорой помощи.