В регионе Сакраменто с давних пор присутствовала русско-украинская диаспора. На сегодняшний день ее численность составляет около 80 тысяч человек. В каких районах сконцентрирована большая диаспоры в Сакраменто, и почему? Как изменилось ее распределение за последние три десятка лет? На эти вопросы попытались ответить авторы совместного исследования Университета Калифорнии и «Славянского Сакраменто».

В ходе исследования были обработаны данные переписи Брауновского университета, содержащие информацию о русском населении Сакраменто, начиная с 1990 года. Также на карту были нанесены данные, взятые из переписей населения США за 1990 и 2010 годы. Информация о русских церквях в округе Сакраменто была получена в городской библиотеке, телефонных справочниках и у экспертов по русской этнической группе.

Первая волна иммиграции в Сакраменто

Итак, первая волна иммиграции, пришедшая в регион из России, была сравнительно малочисленной, пишут авторы совместного с Университетом Калифорнии в Сакраменто исследования – Мэнюел Феррейра и Руслан Гуржий. Эта была так называемая «белая эмиграция» – люди, бежавшие из Российской Империи и Советского Союза. Но многие приехали в США уже после распада СССР в начале 90-х годов. Эта «третья волна» и составляет большинство диаспоры в Сакраменто.

В регионе проживает, по приблизительным подсчетам, около 80 тысяч русских и украинцев. Но эта цифра скорее всего занижена, поскольку у многих людей, идентифицирующих себя как американцы, имеются русские или украинские корни, отмечают эксперты.

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Еще одна примечательность диаспоры в Сакраменто – сообщество славян в регионе может быть охарактеризовано как преимущественно негородское, о чем свидетельствует выбор ими мест для проживания.

Как отмечают авторы исследования, особое значение в диаспоре придается русскому и украинскому населению, а также славянским церквям. Эта этническая группа глубоко религиозна, и существует предположение о корреляции между концентрацией русского населения и расположением церквей.

В рамках данного исследования эксперты рассмотрели самые густонаселенные места проживания русских и украинцев в регионе. Район проживания славян охватывает большую часть северной половины округа Сакраменто, включая Ситрес-Хайтс, Норт-Хайлендс, Фэйр-Оукс, Северный Натомас, Арден-Аркейд и Кармайкл. Эта этническая группа выбрала данные районы по таким причинам как доступность жилья и школ в регионе, а также благодаря близкому расположению этнических церквей.

Третья волна иммиграции предпочла Вест-Сакраменто



Другие представители третьей волны иммиграции селились в Вест-Сакраменто, где находили жилье неподалеку от Русской баптистской церкви. Именно из этой церкви шло вещание христианской радиостанции, которая вела передачи для славянского населения. Под руководством Тихоокеанского объединения славянских евангельских христиан-баптистов США здесь также публиковалась известная протестантская еженедельная газета «Наши дни», которую верующие активно рассылали во многие страны мира. Поэтому город Сакраменто был на слуху у прибывающих переселенцев, старавшихся оставаться поближе к знакомым организациям и церквям, которые впоследствии становились своего рода культурно-общественными центрами. Также не последнюю роль играла щедрая помощь американского велфера, низкие цены на аренду недвижимости и сравнительно неоживленное автомобильное движение на дорогах.

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Несмотря на то, что регион Сакраменто долгое время возглавлял криминальные сводки национальной прессы, славянские верующие считали своим долгом уберечь своих детей от шумных городов вроде Сан-Франциско или Лос-Анджелеса.

Большую роль в размещении переселенцев сыграли такие организации как World Relief, рaсположенная в Норт-Хайлендс, и Lutheran Social Services.

Русскоязычная диаспора в Сакраменто конца 80-х – начала 90-х

Вот как описывает Сюзан Уилей Хардвик в своем труде «Русские переселенцы: Религия, миграция и оседлость в Северной Америке» русскоязычное Сакраменто конца 80-х – начала 90-х:

«Отсутствие косметики и стильной одежды, покрытые платками головы женщин. Молясь, одни преклоняют колени, другие стоят. Одни позволяют женщинам надевать дома брюки, другие заставляют носить юбки. Роль пастора в общине также значительна. Прибыв из мест, где основные общественные решения принимаются церковной иерархией, многие находят невозможным действовать, базируясь на более демократическом подходе. Кроме того, религиозные иммигранты по привычке дистанцируются от правоохранительных служб и государственных структур, стараясь решать свои проблемы в доверительном церковном либо семейном кругу».

По словам автора книги, с похожими проблемами сталкиваются и другие русские церкви в Сакраменто:

«Количество членов Второй славянской баптистской церкви рядом с Бродвеем после 1989 г. драматически возросло. Обе организации наряду с духовным попечением предлагают переселенцам социальные и образовательные проекты», – пишет Сюзан Хардвик в своем исследовании.

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