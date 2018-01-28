Церковь

В регионе Сакраменто с давних пор присутствовала русско-украинская диаспора. На сегодняшний день ее численность составляет около 80 тысяч человек. В каких районах сконцентрирована большая диаспоры в Сакраменто, и почему? Как изменилось ее распределение за последние три десятка лет? На эти вопросы попытались ответить авторы совместного исследования Университета Калифорнии и «Славянского Сакраменто».

В ходе исследования были обработаны данные переписи Брауновского университета, содержащие информацию о русском населении Сакраменто, начиная с 1990 года. Также на карту были нанесены данные, взятые из переписей населения США за 1990 и 2010 годы. Информация о русских церквях в округе Сакраменто была получена в городской библиотеке, телефонных справочниках и у экспертов по русской этнической группе.

Первая волна иммиграции в Сакраменто

Итак, первая волна иммиграции, пришедшая в регион из России, была сравнительно малочисленной, пишут авторы совместного с Университетом Калифорнии в Сакраменто исследования – Мэнюел Феррейра и Руслан Гуржий. Эта была так называемая «белая эмиграция» – люди, бежавшие из Российской Империи и Советского Союза. Но многие приехали в США уже после распада СССР в начале 90-х годов. Эта «третья волна» и составляет большинство диаспоры в Сакраменто.

В регионе проживает, по приблизительным подсчетам, около 80 тысяч русских и украинцев. Но эта цифра скорее всего занижена, поскольку у многих людей, идентифицирующих себя как американцы, имеются русские или украинские корни, отмечают эксперты.

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Еще одна примечательность диаспоры в Сакраменто – сообщество славян в регионе может быть охарактеризовано как преимущественно негородское, о чем свидетельствует выбор ими мест для проживания.

Как отмечают авторы исследования, особое значение в диаспоре придается русскому и украинскому населению, а также славянским церквям. Эта этническая группа глубоко религиозна, и существует предположение о корреляции между концентрацией русского населения и расположением церквей.

В рамках данного исследования эксперты рассмотрели самые густонаселенные места проживания русских и украинцев в регионе. Район проживания славян охватывает большую часть северной половины округа Сакраменто, включая Ситрес-Хайтс, Норт-Хайлендс, Фэйр-Оукс, Северный Натомас, Арден-Аркейд и Кармайкл. Эта этническая группа выбрала данные районы по таким причинам как доступность жилья и школ в регионе, а также благодаря близкому расположению этнических церквей.

Третья волна иммиграции предпочла Вест-Сакраменто

Другие представители третьей волны иммиграции селились в Вест-Сакраменто, где находили жилье неподалеку от Русской баптистской церкви. Именно из этой церкви шло вещание христианской радиостанции, которая вела передачи для славянского населения. Под руководством Тихоокеанского объединения славянских евангельских христиан-баптистов США здесь также публиковалась известная протестантская еженедельная газета «Наши дни», которую верующие активно рассылали во многие страны мира. Поэтому город Сакраменто был на слуху у прибывающих переселенцев, старавшихся оставаться поближе к знакомым организациям и церквям, которые впоследствии становились своего рода культурно-общественными центрами. Также не последнюю роль играла щедрая помощь американского велфера, низкие цены на аренду недвижимости и сравнительно неоживленное автомобильное движение на дорогах.

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Несмотря на то, что регион Сакраменто долгое время возглавлял криминальные сводки национальной прессы, славянские верующие считали своим долгом уберечь своих детей от шумных городов вроде Сан-Франциско или Лос-Анджелеса.

Большую роль в размещении переселенцев сыграли такие организации как World Relief, рaсположенная в Норт-Хайлендс, и Lutheran Social Services.

Русскоязычная диаспора в Сакраменто конца 80-х – начала 90-х

Вот как описывает Сюзан Уилей Хардвик в своем труде «Русские переселенцы: Религия, миграция и оседлость в Северной Америке» русскоязычное Сакраменто конца 80-х – начала 90-х:

«Отсутствие косметики и стильной одежды, покрытые платками головы женщин. Молясь, одни преклоняют колени, другие стоят. Одни позволяют женщинам надевать дома брюки, другие заставляют носить юбки. Роль пастора в общине также значительна. Прибыв из мест, где основные общественные решения принимаются церковной иерархией, многие находят невозможным действовать, базируясь на более демократическом подходе. Кроме того, религиозные иммигранты по привычке дистанцируются от правоохранительных служб и государственных структур, стараясь решать свои проблемы в доверительном церковном либо семейном кругу».

По словам автора книги, с похожими проблемами сталкиваются и другие русские церкви в Сакраменто:

«Количество членов Второй славянской баптистской церкви рядом с Бродвеем после 1989 г. драматически возросло. Обе организации наряду с духовным попечением предлагают переселенцам социальные и образовательные проекты», – пишет Сюзан Хардвик в своем исследовании.

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Классы английского языка, консультации по получению профессии, гуманитарная помощь – все это предлагалось в стенах славянских церквей Сакраменто.

Однако лишь 10% жителей города в те годы принадлежали к этим двум баптистским общинам. Большинство русскоязычных и украинских жителей столицы посещали пятидесятнические церкви.

«Около 18 сотен русских и украинских иммигрантов по воскресеньям посещают церковные богослужения в крупнейшей евангельской церкви, которая выросла от небольшого семейного прихода до целой конгрегации, – писала газета The Sacramento Bee в мае 1991 г. – Большинство из прихожан являются выходцами из СНГ и преклоняются перед исцелением, говорением на языках, пророческими предсказаниями и крещением Святым Духом».

Диаспора в Сакраменто чрезвычайно консервативна

В ходе богослужений, которые длятся продолжительное время, верующие практикуют пения духовных псалмов и совершают ритуальные омовения ног. За свою веру и отказ брать в руки оружие многие из беженцев преследовались у себя на родине. Курение и употребление алкогольных напитков в таких общинах запрещено под страхом отлучения. Мужчины и мальчики имеют обычай носить широкие брюки и пиджаки. Эти люди строго придерживаются христианского фундаментализма и веры в скорое наступление Апокалипсиса.

В объемном труде Сюзан Хардвик упоминается христианский радиоведущий Павел Димитраж, который пытался собрать всех славян-пятидесятников в одно течение. Однако из-за разногласий между конфессиями ему пришлось дистанцироваться от новоприбывших иммигрантов, позволив им устраивать свои собственные служения.

В то время как баптистские иммигранты преимущественно селились в Вест-Сакраменто, пятидесятники выбирали Ранчо Кордову, Фейр-Оукс и южные районы Сакраменто.

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Авторы исследования отобразили данные за 20-летний период, что позволяет наглядно увидеть изменения, начавшиеся в 1990-м году и закончившиеся в 2010-м. На карте отмечена плотность русскоязычного населения (каждая красная точка соответствует 20 жителям) и места расположения церквей. Ожидалось, что результаты покажут корреляцию между иммигрантами из бывшего СССР и их церквями.

Диаспора в СакраментоЭти предположения подтвердились – существует четкая корреляция между расположением русских церквей и концентрацией русского населения. В центральной части округа Сакраменто проживает больше славян, чем ожидалось, но основная их часть сконцентрирована в северном Сакраменто. Следует заметить, что данные не точны на 100%. Хотя в общем и целом данные показывают устойчивые тенденции и отражают реальную информацию, они не включают в себя абсолютно все церкви, а данные о населении являются выборочными.

Авторы исследования: Мэнюел Феррейра, Руслан Гуржий

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