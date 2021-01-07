На видео «взятия» здания Конгресса США в Вашингтоне, опубликованном исследовательской организацией Bellingcat, можно слышать призывы на русском языке. Как слышно на одном из роликов, размещенных в Твиттере, слышно как один из участников протеста поджучивает бьющую окна толпу выкриками: “Смелее! Быстрее!”

Во время сертификации результатов президентских выборов радикально настроенная толпа ворвалась в здание Конгресса, протестуя против несправедливых, по их мнению, голосований.

Несмотря на вчерашнее нападение манифестантов на здание Белого дома Конгресс утвердил кандидатуру Джозефа Байдена 46-м президентом США.